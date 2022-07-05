ميركاتو النصر.. حَقيْقَة شراء عقد أنسيلمو وضم نجم الأهلي

حاليا، لا يوجد صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء فريق ميركاتو الأول لكرة القدم بنادي النصر، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

استعد النصر للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بـ “القوة”، حيث تعاقد رسميًا مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول.

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بالإضافة إلَّى جارسيا، اتفق مجلس الإدارة العالمي، برئاسة موصلي المعمر، مع حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيسلان كونان، فِيْ انتظار الإعلان الرسمي عَنّْ الاتفاقيتين.

* تطورات ميركاتو فِيْ نادي النصر “صيف” ..

وفِيْ هذا السياق، كشف نادي الوحدة، صحة الأخبار المتداولة بشأن شراء النصر، أو عقد النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، أو تمديد إعارته.

ولعب أنسيلمو فِيْ أول فريق كرة قدم لنادي النصر، فِيْ موسم 2022-2022، “على سبيل الإعارة” من الوحدة.

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ونقلت صحيفة الرياضية عَنّْ مصدر الوحدوي. عدم دقة الخبر الذي يتم تداوله بخصوص تقديم النصر أي عرض رسمي. أن يشتري عقد النجم البرازيلي نهائيًا، أو حتى تمديد قرضه، لموسم آخر.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة نادي الوحدة ليس لديه نية لترك أنسيلمو يذهب هذا الصيف.

من جهته رد صالح العمري مهاجم الأهلي السابق وأبها الحالي على أنباء انتقاله المرتقب إلَّى النصر.

ونفى العمري، فِيْ تصريحات لصحيفة “الميدان الرياضي”، تلقيه أي عرض للانضمام إلَّى “النصر” هذا الصيف أو قبل ذلك.

يشار إلَّى أن العمري لعب فِيْ الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، من 2014 إلَّى 2022، كَمْا مثل الاتفاق والوحدة والقادسية.