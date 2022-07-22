ميركاتو ساخن للغاية فِيْ الاتحاد برعاية سانتو

ويشهد الاتحاد حالياً معركة حامية ومثيرة لتنظيم فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية، حيث تتنافس إدارة العميد ضد الزمالك لإبرام أكثر من صفقة قوية من أجل دعم الفريق فِيْ مساعدة المدرب البرتغالي الجديد نونو. كتيبة سانتو للفريق لتحقيق أهدافه الموسم المقبل.

يأمل قادة الاتحاد فِيْ الفترة الحالية دمج أكثر من لاعب قوي سواء محلي أو أجنبي، وهناك مفاوضات قوية مع الدولي المصري طارق حامد لاعب الزمالك للحصول على خدمات دعم خط الوسط، وهناك رغبة فِيْدرالية. لضم مدافع متميز إلَّى جانب الدولي المصري أحمد حجازي، خاصة بعد أن ساهمت الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها العميد فِيْ خسارة بطولة الدوري السعودي للمحترفِيْن فِيْ الجولة الماضية أمام الهلال.

كَمْا تهدف إدارة الاتحاد للتعاقد مع عدة لاعبين محليين وعلى رأسهم أحمد بامسعود الظهِيْر الأيسر لفريق الفِيْحاء خلال موسم ميركاتو الصيفِيْ. استعارت إدارة الاتحاد زكريا هُوساوي الظهِيْر الأيسر لفريق أحد، على سبيل الإعارة لموسم رياضي، مع تفضيل شراء بطاقة اللاعب.

ترغب الإدارة الفِيْدرالية فِيْ توفِيْر كل البيئة المناسبة أمام الكادر التدريبي الجديد برئاسة المدرب البرتغالي سانتو للمنافسة على البطولات فِيْ الموسم الجديد، كَمْا تعمل إدارة العميد على تسريع وتيرة إدارة جميع الأمور المتعلقة بالبطولة. فريق. والمخيم الخارجي يقام فِيْ النمسا لمدة 3 أسابيع، من 23 يوليو إلَّى 13 أغسطس.

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