ميرنا شلفون الرجال بغاروا مني.. وجميع مشاريع ارتباطي فاشلة

قالت الفنانة السورية ميرنا شلفون، إن الرجال الذين تورطت معهم فِيْ السابق كانوا يشعرون بالغيرة منها، مؤكدة فِيْ الوقت نفسه أن الزواج “مشاركة” لأنها مرت بتجارب مغازلة لكنها لم تكتمل.

نفت الفنانة السورية البالغة من العمر 34 عامًا، التي وصلت ضيفة على برنامج “الإنسان” مع الإعلامية، عطية عوض، الأنباء المتداولة عَنّْ زواجها من رجل أعمال خليجي، مؤكدة أن هذا الخبر غير صحيح.

وأكدت شلفون أنه لا يزعجها وصفها بأنها نجمة إغراء أو أنها “مثيرة”، لكنها ترفض أن يتم تأطيرها فِيْ تلك الأدوار، معتبرة أن ربط صورتها واسمها بالجرأة والإغراء غير صحيح. .

وقال إن الأدوار الجريئة التي قدمها طوال مسيرته الفنية والتي تمتد من عام 2004 كانت فِيْ عملين فقط، مستذكرا مشهد الإغراء الذي قدمه فِيْ مسلسل “سكر وسط” مع الطبيب، والغريب اقتراب المتابعين منه. وحده.

أكدت نجمة مسلسل “العراب”، الذي عُرض عام 2015، أنها لا تتعمد إثارة الجدل أو الإغراء فِيْ إطلالاتها، مشيرة إلَّى أنها لا تختار أزياءها، لكن المصممين هم من يختارونها. لها الملابس التي تبرز أنوثتها.

وعلقت ميرنا على التعليقات والنصائح الدينية التي تتلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة “عَنّْدما ينفد دمي يوفقك الله”.

وأوضحت الفنانة السورية أن ما من شيء يمكن أن يدفعها إلَّى الإيذاء أكثر من مهاجمة والدتها أو الاقتراب منها بأي شكل من الأشكال، حيث ردت على سؤال سائقها حول الأمر الذي قد يدفعها لارتكاب جريمة قائلة “إنه شخص قريب. لأمي ببساطة … لأن أمي أثمن مني.

يشار إلَّى أن الفنانة ميرنا شلفون ستعود إلَّى عالم الفن بعد غياب دام عامين، من خلال فِيْلم جديد بعَنّْوان “الأب المزيف” مع الفنان أيمن زيدان ومجموعة من النجوم أمثال رراد عليو ونظلي الرواس. وعبير شمس الدين وآخرون.