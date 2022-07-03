ميرنا شلفون تهاجم زملاءها الفنانين وتصفهم بالمتكبرين

أعربت الفنانة السورية ميرنا شلفون عَنّْ انزعاجها واستيائها من الإهمال المستمر لبعض زملائها الفنانين، مستهزئة بالطريقة التي تعاملوا بها بغطرسة.

وجهت ميرنا شلفون، عبر حسابها بموقع انستجرام، رسالة إلَّى زملائها الفنانين الذين يتجاهلون تعليقاتها ويقتصرون على الإعجاب بهم بدلاً من التعليق، مؤكدة أن هذه الحركة تعتبر إهانة لها.

وأشار أيضا إلَّى أنه تغاضى عَنّْ الموضوع فِيْ عدة مناسبات، لكن الوضع سارت من سيئ إلَّى أسوأ، مشيرا إلَّى أنها لم تكن من “أوهامه” بل زميلة لهما فِيْ الوسط، معربا عَنّْ صدمته من الغطرسة التي ابتليت بها. البعض إلَّى حد “شهرتهم المجنونة”.

وكتبت ميرنا فِيْ منشورها دون أن تذكر أسماء الفنانين الذين تشير إليهم قائلة “أهم ما يضحكني مع بعض الزملاء أنهم قاموا بتنزيل صورة من القِصَّة. على سبيل المثال فاتني التعليق. على كلمتين حلوة “. قال لم يضعوا شيئاً مثل القلب. فالمعجبون تبعوه مثلا وحياة الله اضحكتني “.

وأضاف “فجأة قرروا إعطاء هِيْبة لأصدقائك. لا بد أنك تحب ذلك، لأنه لا يوجد شيء أسهل بالنسبة لي من الركل، أيها النجم. أنا شخص سخيف، عار الوشم، الذي يشعر بحالة واحدة. مني كثيرا وسينفجر وسيأخذني منه لا احب النجوم.

اختتمت ميرنا مشاركتها بعلامة “بارانويا”.

عادت الفنانة إلَّى نشاطها الفني من خلال المشاركة فِيْ فِيْلم “Feak Up” بشخصية “فاتن”، إخراج أحمد إبراهِيْم أحمد، وتأليف زياد صاري، بطولة أيمن زيدان، نازلي الرواس، رراد عليو، عبير شمس -. الدين وعدنان أبو الشامات وعلي كريم وغيرهم من نجوم الدراما السوريين.

كَمْا يشارك فِيْ فِيْلم “كازي روز” للمخرج السوري وائل رمضان، والذي يلعب فِيْه دور شخصية “غزال” راقِصَّة فِيْ أحد الكازينوهات. وافقت على المشاركة لأنه يحتوي على سيناريو جيد بعيد كل البعد عَنّْ العاطفة، بالإضافة إلَّى وجود أسماء مسرحية قوية.

وكشفت ميرنا أن سبب غيابها لمدة أربع سنوات متتالية عَنّْ الدراما التليفزيونية يعود لأسباب شخصية، مؤكدة أنها لم تكن تنوي المغادرة بمحض إرادتها.

يشار إلَّى أن ميرنا شلفون أثارت تساؤلات كثيرة حول سبب غيابها عَنّْ الدراما التليفزيونية فِيْ الفترة الماضية، فِيْ ظل عودة الدراما السورية مرة أخرى إلَّى الواجهة، وأكدت فِيْ تصريحات صحفِيْة سابقة أنها لم تنسحب. لم يفكر فِيْ هذا الموضوع إطلاقا، والدليل مشاركته فِيْ فِيْلم “Vic Up”. مع المخرج أحمد إبراهِيْم أحمد العام الماضي.