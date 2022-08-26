ميرنا شلفون ليليا الأطرش أقل فنانة خضعت لعمليات تجميل

أعربت الفنانة السورية ميرنا شلفون عَنّْ تضامنها الكامل مع مواطنتها وزميلتها ليليا الأطرش، فِيْ سياق حديثها الأخير، والتي اتهمت بعدها بالمبالغة فِيْ عمليات التجميل.

وقالت ميرنا إن ليليا هِيْ الفنانة التي غيرت مظهرها الخارجي بشكل أقل، مشيرة إلَّى أن التغيير فِيْ ملامحها طبيعي مع مرور الوقت، إضافة إلَّى أنها تستخدم بعض الفلاتر فِيْ صورها.

كتبت ميرنا من خلال وظيفة Al-Astori على حسابها على Instagram “ليليا لا تعمل أو تغير فكرة، ليليا لم تعالجها، إذا كان حشو البوتوكس شيئًا يسمى التنقيح البسيط، أحيانًا تغير العديد من الفلاتر الخصائص”.

كَمْا أرادت الأطرش أن تنشر صورة لها بدون مستحضرات تجميل، واصفاً إياها بـ “القمر”، التي لا تزال تتمتع بنفس المظهر والبشرة، مبررةً التغيرات التي طرأت على مر الزمن.

وأضافت شلفون “أتمنى أن يركز الجميع على جمالهم وينظروا إلَّى صورتهم قبل عشرين عامًا، هل سيجدون أنفسهم فِيْ نفس الحالة”

أعادت ليليا الأطرش نشر المنشور الذي كتبته ميرنا شلفون عبر حسابها على “إنستجرام”، مع تعليق نصه “ميرنا الغلا”.

وكان الأطرش قد صرح عَنّْد ظهُوره فِيْ برنامج “الإنسان” أنه لم يسرف فِيْ عمليات التجميل، لكن التغيير فِيْ شكله يعود إلَّى سنوات عديدة منذ ظهُوره، بالإضافة إلَّى أن الجمهُور يرى الفنانة على أنها “شمع التمثال” ويريده أن يبقى كَمْا هُو.

وأضافت أن التطور كان فِيْ طريقة تفكيرها، ومظهرها الخارجي، سواء من حيث الموضة أو الموضة، أو الطريقة التي تضع بها مستحضرات التجميل، بالإضافة إلَّى أنها تبدو الآن أجمل بكثير مما كانت عليه قبل سنوات.

يذكر أن فِيْلم “روز كازي”، قِصَّة رنا الأدهم وعلاء المهنا، وحوار نعيم الحمصي، إخراج وائل رمضان، يعد آخر أعمال النجمة ميرنا شلفون، خلال التي ظهرت فِيْ شخصية “غزل” راقِصَّة فِيْ كازينو.

من جهة أخرى تشارك الفنانة ليليا الأطرش حاليا فِيْ مسلسل “الكرزون” بشخصية “نور”، وهُو من تأليف مروان قاعوق، وإخراج رشاد قكاش، وإنتاج أفاميا للإنتاج والتوزيع الفني.

تدور أحداث المسلسل حول أب منزعج من سلوك ابنته المدللة، ويستغل انفجار مرفأ بيروت لتلقينها درسًا قاسًا ومحاولة تغيير أسلوب حياتها للأفضل. إنه ينتمي إلَّى مجال الدراما الاجتماعية المعاصرة.

المسلسل من بطولة أسامة الروماني، مها المصري، فراس إبراهِيْم، عبير شمس الدين، علي كريم، ليث المفتي، ومجموعة من نجوم الدراما السوريين.