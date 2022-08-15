ميرنا ملوحي أنا سريعة الغضب.. وهذه الذكرى محفورة بقلبها

أكدت الفنانة السورية ميرنا ملوحي، أنها تخضع لعملية تجميل إذا كانت ضرورية للمرأة وهِيْ فِيْ حاجة إليها، مشيرة إلَّى أنها تحب الأزياء التي تناسبها وتناسبها، وتحب الألوان وترتدي ما يناسبها.

واعتبر الملوحي فِيْ حوار مع فوشيه أن غلطة حياته كانت تأخره فِيْ الغناء، حيث عمل فِيْ المجال المصرفِيْ، ودرس الموسيقى بعد الجامعة فِيْ معهد خاص، ونال الكثير من التشجيع حتى دخل. إلَّى عالم الغناء والفن.

وأشار إلَّى أن أجمل ذكرى فِيْ حياته كانت ذكرى ولادة ابنة أخته سيلينا، فِيْ حين كانت أكثر ذكرياته المؤلمة هِيْ تعرضه لحادث مروري عانى منه رغم أن الأضرار اقتصرت على الاقتصاد فقط. .

وأضافت أن الاندفاع والعصبية والتوتر من الصفات السيئة التي تحاول تغييرها، إذ غالبًا ما تتخذ قرارات خاطئة نتيجة التسرع، وفِيْ نفس الوقت تسرع فِيْ الرضا. كَمْا تخاف من المرتفعات، والدولة التي تحب زيارتها، مصر، لما تتمتع به من مجالات فنية واسعة، كَمْا أنها تنجذب للوقوف فِيْ المسارح المصرية والتعامل مع مشاهِيْر الكتاب والملحنين.

قال الملوحي إنه يحاول ألا يسيء إلَّى أحد ويسعى للاعتذار لأي شخص ظلمه، لكنه وجه اعتذاره إلَّى والدته وشقيقته اللتين تتحملان سرعة غضبه وعواطفه.

وفِيْ الختام، أشارت إلَّى أن الفن لم يسلبها حياتها الأسرية، لكنها تسعى لتقديم كل ما تستطيع من خلاله.