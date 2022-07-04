ميرنا وليد ديانتها زوجها عمرها اهم المعلومات عنها، تعتبر ميرنا وليد من الشخصيات البارزة جدا في الوطن العربي كما تعتبر من الشخصيات التي عملت في مجال الفن، وقدمت العديد من الأعمال الرائعة جدا، والتي حققت من خلاله على إنجازات كبيرة، واستطاعت ميرنا وليد أن تحصل على العديد من الجوائز الفنية الضخمة على المستوى المحلي والإقليمي.

من هي ميرنا وليد ويكيبيديا

ميرنا وليد شخصية مصرية ولبنانية من مواليد 1977، عاشت وترعرعت في لبنان، عملت في مجال التمثيل منذ صغرها، وشاركت أول أعمالها الفنية فيلم رجل في فخ النساء والتي حققت من خلاله على صدى واسع جدا في الساحة الفنية، وكان سبب كبير في شهرتها الفنية.

ديانة ميرنا وليد

ميرنا وليد محبوبة الجميع، حققت شهرة واسعة جدا في كافة الوطن العربي، وذلك بسبب أدوارها الرائعة التي تقمصتها، ويبحث الكثيير من متابعيه حول ديانة ميرنا وليد، كما أنها تعيش الآن في لبنان، ويعتنق الديانة الاسلامية، وعند عائلتها من العائلات المحافظة جدا.

من هو زوج ميرنا وليد

زوج الفنانة ميرنا وليد هو محمود الدجوي وقد تزوجها عام 2041، وقد أنجبت منه بنتين، كما أنها تحب زوجها وبناتها بشكل كبير، وجعلتهم بعدين بشكل كبير عن الإعلام، ولم تبوح عن أي معلومات تخصهم، رغم شهرتها الفنية الكبيرة.

عمر الفنانة ميرنا وليد

تعد الفنانة ميرنا وليد من مواليد 1977، وتبلغ من العمر أربعة وأربعين عام، كما أنها تعيش في طرابلس، وجزورها تعود إلى مصر، اشتهرت في مجال الفن منذ صغرها، بعد دخولها في مجال التمثيل، ولها العديد من الأعمال الفنية الرائعة ومن أبرز أعمالها الفنية الرائعة “بعد الرحيل”.

تعتبر ميرنا وليد شخصية لبنانية وتبلغ من العمر 44 سنة، تعيش في لبنان متزوجة من محمود الدجوي ولديها بنتين، و تعتنق الديانة الإسلامية، كما أنها تمتلك عدد كبير جدا من المتابعين لها عبر منصات التواصل الإجتماعي.