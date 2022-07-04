ميرنا وليد زوجي ملياردير بمشاعره.. وبخاف من الإبرة

علقت الفنانة المصرية ميرنا وليد، على شائعة زواجها من ملياردير، قائلة إن زوجها “ملياردير فقط بمشاعره”، مؤكدة أن “الزواج هُو أصعب قرار فِيْ حياته”، كَمْا أعربت عَنّْ مخاوفك. الجراحة التجميلية.

وأوضحت ميرنا فِيْ مقابلة تلفزيونية مع المنفذ، ياسمين عز، أن زوجها موظف (كابتن طيار) فِيْ مصر للطيران وليس رجل أعمال وليس له أي عمل خاص.

وذكر أن هذه الشائعات قد تكون ناجمة عَنّْ اعتذاره عَنّْ المشاركة فِيْ العمل الفني. الأمر الذي يجعل البعض يعتقد أنها غنية ولا تحتاج إلَّى عمل أو مال، موضحًا أن لديها الجرأة على رفض أي عمل لا تقتنع به، وأنها لا تعمل من أجل المال.

وأكدت أنه ليس لديها أعمال أخرى خارج الفن، وأنه من المستحيل العمل مقابل المال فقط، وقالت إنها كادت أن تفعل ذلك مرة واحدة، لكنها سرعان ما أعادت “الوديعة” إلَّى المنتج، لأنها رأت أنها ستكون كذلك. مجبر على.

قالت ميرنا وليد، إن زوجها يعتبرها صديقه قبل الزواج، وإنها تعتبرها أن عقد النكاح أصعب قرار وعقد قامت به فِيْ حياتها، بسبب المسؤولية الكبيرة التي يتحملها الزواج، وأن لديها الكثير. الرغبة فِيْ الزواج من شخص تعرفه جيدًا

وأكدت أنه عرض عليها الزواج عَنّْ قرب خلال فترة صداقتهما، ووافقت على الزواج منه، فِيْ الغالب لأن لديه كل المواصفات التي تريدها فِيْ زوج وأب لأبنائها.

وبالمثل، أشارت ميرنا وليد إلَّى غيابها الفني، وقالت إن حملها وولادةها كانا السبب الرئيسي لعدم تقديمها لأعمال فنية جديدة، وأنها حملت بعد فترة وجيزة من زواجها من ابنتها “مريم”، وكنت أعمل. فِيْ ذلك الوقت فِيْ مسلسل “ماتخافوش” مع الراحل نور الشريف.

وأضافت أنها عانت على الورق بسبب ظهُور سمات الحمل فِيْها ؛ وهذا ما دفعها إلَّى قطع مشاهدها، كاشفة عَنّْ نيتها العودة فور ولادتها، ولكن بعد فترة وجيزة حملت بابنتها “مايا”، لتستمر فِيْ غيابها عَنّْ الفن لفترة أخرى.

ولفتت ميرنا إلَّى أنها رفضت العمل أثناء فترة حملها وتغيبت عَنّْها لما يقرب من 5 سنوات بسببها، وأشارت إلَّى أن تلك السنوات مرت بسرعة ولم تشعر بها.

وعَنّْ رأيها فِيْ الجراحة التجميلية، قالت “أنا جبان، لكنني لست ضد الجراحة التجميلية، وبمجرد أن ذهبت للحصول على مادة البوتوكس لخط صغير فِيْ أنفِيْ، وقد أزعجني حقًا أنني فعلت ذلك هذا. لكنني جبان وأخاف من الإبر وأخاف من شيء (وجهِيْ) “.

كَمْا تحدث عَنّْ عمليات نحت الجسم، قائلاً “لقد رأيت الكثير من الحوادث وهناك أشخاص ناجحون معهم، وأنا خائف حقًا. أنا خائف من الأشخاص الذين يحتاجون إلَّى شيء وعلينا أن نضع أنفسنا فِيْ خطر “.