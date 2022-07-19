ميرهان حسين تفتح باب طلبات الزواج منها للجادين.. مستثنية أشباه الرجال

فاجأت الفنانة المصرية ميرهان حسين متابعيها عبر تطبيق إنستجرام، بإعلانها فتح بابها لمن أراد خطبتها لها، بعد زواج النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز من الممثل بن أفليك الأحد الماضي، بعيدًا عَنّْ إطلالاتها. الآخرين. وسائل الإعلام والصحافة.

ونشرت ميرهان ملصقة من الثنائي الأمريكي، وثقت لحظات سعيدة للغاية بينهما، وهنأتهما على العيش معًا بسعادة، وحذرت من “الحسد” قائلة مبروك حبيبي جوجا وحبيبتي بنبونة. أسعدك الله. افصلوا أنفسكَمْ عَنّْ بعضكَمْ يا حبيبي الحسود .. خمسة من أجلك “.

وأشارت إلَّى أن زواج جنيفر وبن أفليك فتح أبوابها للزواج، معلنة أن باب طلب يدها مفتوح الآن للرجال فقط، باستثناء ذلك بطريقة ساخرة ؛ “شبه رجال لا، مثل دابين لا، لا بخيل لا، أنين زايجا، رماح وعطا غور من ووشي.”

وأكد أنه لا يتلقى سوى طلبات جادة، أما بالنسبة لـ “أولاد التيت ينتيلو”، ولم تكن ميرهان راضية عَنّْ ذلك، حيث شاركت من خلال القِصَّة عددًا كبيرًا من صور ثنائي هُوليوود، ارتدت إحداها جينيفر. لوبيز. فستان زفاف كتب عليه “الله .. أريد هذا”.

ونشر صورة أخرى للثنائي يمشي معًا ويضحك بوضوح، وعلق عليها قائلاً “يا له من حب جميل … يا أصحاب، يا رفاق تكرهُوننا، لماذا”

علاوة على ذلك، نشر ميرهان حسين فِيْ ميزة الستوري، سيلًا من الطلبات التي تلقاها على الفور، والتي تضمنت تعليقات ساخرة مثل ؛ “إذا لم أكن مستعدًا، أود أن أكون مستعدًا لك، وحش الكون … من الذي أذن لي”

وقال آخر إنه مستعد لتقديم اقتراح وإقامة حفل زفاف لها فِيْ برج خليفة، المعروف باسم “برج دبي”، وهُو أطول مبنى من صنع الإنسان وأطول برج فِيْ العالم. فأجابت طبعا أجمل الناس.

وحول المستندات المطلوبة لإتمام الزواج معها، قالت ميرهان حسين ردًا على سؤال من أحد المتابعين “هل لي أن أعرف الأوراق المطلوبة” الالتزام بعدم الكذب والخيانة والجشع والتسامح “.