ميريام عطالله سيف الدين سبيعي همشني.. وحاليا أنا بعيدة عَنّْ الارتباط

أكدت الفنانة السورية ميريام عطالله، أنها من عائلة محبة للفنون، ووالدها مدرس موسيقى، وشقيقاتها يتمتعَنّْ بصوت جميل ونادر، دون وجود عوامل وشروط للاستثمار فِيْه، لكنها أبرزتها. تشجيعها من والدها لها بعد اكتشاف موهبتها على تحقيق ما لم يستطع تحقيقه بنفسه.

وأشارت إلَّى أن مسلسل “نرجس” مع الفنانة كاريس بشار، هُو أول عمل لها فِيْ مجال التمثيل، وكانت آنذاك طالبة فِيْ السنة الثالثة خلال دراستها بالمعهد العالي لفنون المسرح، لتؤدي دور البطولة المطلقة. وظيفة. دور فِيْ خماسي جديد ومختلف عَنّْ وظيفته الأولى.

وأشار عطا الله إلَّى أن الفنان ياسر العظمة كان أحد أسباب إطلاقه، من خلال مشاركته فِيْ بعض اللوحات فِيْ مسلسل “مرايا”، مشيرا إلَّى أنه شخص كريم، وساهم فِيْ انطلاق وشهرة العديد من الفنانين السوريين. .

وكشفت الفنانة، خلال نقلها لبرنامج “Dialogo Vip” على إذاعة “Soriana FM”، سبب منحها الدور الذي وعدت به فِيْ مسلسل “الهبة” للفنانة اللبنانية نيكول سابا ؛ احتاجت شركة الإنتاج إلَّى تحقيق التوازن بين الأدوار من خلال اختيار بطل سوري لبطلة لبنانية. مما أدى إلَّى منحه دورًا مختلفًا بمساحة أقل.

وعبر عَنّْ إعجابه الكبير بالأداء وقوة حضور الفنان تيم حسن الذي لم يدمجهما بأي مشهد من مسلسل “الهبة”، مشيرا إلَّى أنه شاب طموح وجذاب وأنيق من. بداياته المبكرة داخل المعهد العالي للفنون المسرحية، واصفا إياه بـ “الصبي الشاباكلي”.

كشفت ميريام أنها تبحث فِيْ بعض العروض للمشاركة فِيْ مسلسلات مصرية، من المفترض أن يتم عرضها خلال موسم الدراما الرمضانية المقبل، وقريبًا ستطرح مجموعة من الأغاني الجديدة فِيْ ألبومها الخاص.

واختار عطاالله مسلسل “قصر أدهم” و “مع وقف التنفِيْذ” و “عَنّْ الحب” عَنّْ فئة أفضل مسلسلات الموسم الرمضاني لعام 2022، مشيداً بالوجوه الجديدة فِيْ الوسط الفني ورجوع سبب النجاح. من الدراما السورية تعتمد على البطولة الجماعية.

وذكرت الفنانة أن المخرج السوري، سيف الدين سبيع، يتغير فجأة، مستخدما عبارة “يفصل فجأة” ؛ كانت لديها صداقة مع بعضهما البعض وعملوا سويًا على عدة مسلسلات، لكن فجأة قام بتغييرها وتهميشها عمدًا بتقليل عدد مشاهدها عَنّْ عمد ومنعها من الغناء فِيْ المسلسل رغم طبيعتها الغنائية، بحسب بيانها. لكنها ليست غاضبة من ذلك ولا يزال لديها الكثير من الحب والاحترام.

فِيْ سياق حديثها عَنّْ تجربتها فِيْ برنامج الهُواة الشهِيْر “ستار أكاديمي”، أشارت إلَّى أنها كانت تجربة غريبة ومغامرة جميلة دون أي تخطيط مسبق لها، حيث تعرفت على مَوعِد التقديم للمشاركة فِيْه. البرنامج من خلال أصدقاء أختها، كَمْا أشارت إلَّى موضوع المبالغة واختلاق قصص الحب بين المشاركات ومنها إحدى الشائعات التي تورط فِيْها عطا الله وأحد الشباب.

أما عَنّْ فئة المواهب الشابة التي تخرجت من برامج المواهب، فقد اختار عطالله الفنان السوري ناصيف زيتون والفنان الفلسطيني محمد عساف لفئة الفنانين التي تفضلها. كَمْا فضل فئة أفضل مؤلفِيْ وكتاب الأغاني لفضل سليمان. وأحمد المولى وزياد برجي ومروان خوري.

نفت عطا الله توجهها لتقليد الفنانة اللبنانية نجوى كرم بلونها التراثي. بل إن لون الجبل اللبناني السوري موروث، وليس شخصية مميزة فقط للفنانة كرم، حيث تؤكد حبها الكبير لكرم، لكنها تسعى لخلق شخصية خاصة بها.

وعبرت عطا الله عَنّْ سعادتها بالأصداء الإيجابية لأدائها إحدى الأغاني التراثية الليبية خلال حفل “خليج مرمية” وهُو “ماجرودة” للأعراس والمناسبات الخاصة.

على الصعيد الشخصي، نفت الفنانة أن تكون تربطها حاليًا أي علاقة حب، وأكدت أن حياتها تمر بشكل تعسفِيْ، أي دون التخطيط لها، وأنها إنسانة عاطفِيْة أحيانًا.