ميريام فارس أنا وزوجي مثل السمنة على عسل.. ولا صفحة جديدة مع إليسا

أعربت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عَنّْ سعادتها باستضافة حفل فِيْ مسقط رأس زوجها فِيْ منطقة ضهُور الشوير، وسيذهب ريع هذا الحفل لجمعية كيدز فِيْرست التي تساعد الأطفال المصابين بالسرطان، ويرأسها د. بيتر نون.

وأكد فارس، خلال مقابلة حصرية لـ “العرب اليوم”، أن أغنية “ماي ناشيونال” وصلت إلَّى العالم، فِيْ إشارة إلَّى الأخبار المتداولة حول نجاحها، كَمْا نُشرت فِيْ صحيفة “سي إن إن” وغيرها من وسائل الإعلام المهمة.

ورفضت الفنانة اللبنانية الحديث عَنّْ مشاركتها فِيْ حفل افتتاح مونديال قطر فِيْ قطر، مؤكدة أنها من أولئك الذين لا يحبون الحديث عَنّْ القضايا حتى يتم التوصل إلَّى اتفاق، وعلقت “أنا من بين هؤلاء الذين لا يحبون الحديث عَنّْ قضاياهم. الناس الذين يقولون غير الفول ليجعلوا أنفسهم مقبولين وإن شاء الله خير.

استغربت الفنانة اللبنانية خبر انفصالها، مؤكدة أنها متناغمة مع زوجها، والشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

وفِيْما يتعلق بتصريح إليسا الأخير، ووصفتها بأنها شخصية مع “ميا وواج”، قالت إن الأمر انتهى وطلبت من جمهُورها عدم الرد على بيانها، وعلقت “ليس لدي القِصَّة، وأنا لست كذلك”. بداخلها “صداقة مع اليسا أو على صفحة جديدة”.

وفِيْ السياق ذاته، أشارت الفنانة ميريام فارس، إلَّى أنها لا تتوقع انتشار “وطني” بهذه الطريقة، معتبرة أن التحدي لعب دورًا رئيسيًا فِيْ انتشار هذه الأغنية التي تلقي الضوء على قِصَّة واقعية. . عانيت فِيْ حياتك خلال أزمتك الصحية.