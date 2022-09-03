ميريام فارس تسير بالدعوى القضائية ضد فارس كرم وترفض وساطات الصلح

كشفت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عَنّْ تقدمها فِيْ الدعوى القضائية التي هددت برفعها ضد الفنان فارس كرم، بعد أن أهانها بكلمات بذيئة.

وقالت مصادر لـ “سكاي نيوز عربية” إن هناك جهات تدخلت للتوسط والمصالحة بين الفنانين، لكن ميريام رفضت هذه الوساطة وأصرت على أخذ حقها بموجب القانون.

على جانبك؛ بعد تهديداتها الأخيرة لكرم، لم تكشف ميريام فارس بعد عَنّْ سير القضية وتفاصيلها.

هاشتاغ “# ميريام تثير قضية”

وهاشتاغ # ميريام تثير قضية انتشر على تويتر منذ أيام فِيْ لبنان، حيث شاركها معجبو ميريام ودعموها واعتبروا أن ما قاله فارس عَنّْها فِيْ آخر تغريدة لم يمر مرور الكرام.

وأشاد جمهُور ميريام بقرارها التوجه للقضاء ودعم موقفها، مؤكدين أنه لا يجوز مهاجمة أي امرأة وتوجيه الشتائم إليها سواء كانت فنانة مشهُورة أم لا.

ثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمة فارس كرم وميريام فارس وسط مطالب جماهِيْرية بوضع حد لها وعدم السماح لمثل هذه الأمور بالظهُور أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جدل مع فارس كرم وماريا فارس

وكانت مصادر فنية قد أكدت أن الخلاف بين النجمين اندلع على صورة فارس كرم على ملصق حفلته التي كانت مقررة لموسم جدة فِيْ يونيو الماضي قبل أن يتم إلغاؤها.

ظهرت فارس على الملصق الترويجي بحجم أصغر من صورة ميريام، بعد أن تم تصويرها بطريقة غير صحيحة.

بعد ذلك قالت ميريام فارس “ليس هناك خلاف بيني وبين فارس كرم، وأنا متأكدة أنني لم أقصد الإساءة إليه، وفارس من أفضل الشباب، وأعتذر إذا استاء مني. ” وسيكون هناك حزب لنا فِيْ الفترة المقبلة “.

وأضاف “قد تنزعج من حجم الصورة. مخططو الحزب هم من قرروا حجم الصورة وليس نحن”.

وأثار هذا التصريح استفزاز فارس كرم، فقال لقناة “أغاني أغاني” “لا أريد جوابًا على النفس المحمّضة، لكنّ نفسيته حامضة”.

عادت “ستيدج كوين” وأجابت، “سمعت ما قلته ولا يمكنني الرد على هذا المستوى. لدي فكرة عَنّْه أنه شخص محترم، وقد فوجئت بالقِصَّة التي حدثت، والقِصَّة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب “.

وأضاف النجم اللبناني، فِيْ تصريحات لـ “المطلع بالعربية” “لم أتوقع ما قاله، لأن فكرتي عَنّْه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل، هل علم فارس أنني اختار له كوني معي فِيْ الحفلة وسط مجموعة الفنانين التي أريتني إياها، ولأنه يعلم أنني بكيت أكثر من غيره، بدلاً من أن يشكرني، يقول هذا، لن أرد على هذا المستوى “.

هذه العبارة أغضبت فارس كرم مرة أخرى، فأجاب “أحب أن أذكرك بالأيام التي كنت تغني فِيْها بأوتار وتجري وتتخيلني فِيْ آخر الليل. الباقي، أنت تعرف جيدًا. أرفق تغريدته بعلامة تصنيف مسيئة ضدها.

عادت ميريام فارس وهددت الفنانة اللبنانية قائلة “يبدو أنك لم تتسامح مع الحق فِيْ العدالة، ستكون قدوة لكل رجل يهاجم شرف امرأة لأنه لا يرى رأسها معها. “