أطلقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، تحدي الرقص بأغنيتها الجديدة “قضاء الأنباسات”، خلال حفلها الغنائي فِيْ موسم “Gamers” فِيْ السعودية.

وكان “فارس” قد طرح أغنية “قضاء الأنباطسات” قبل نحو أسبوع وحققت قرابة ستة ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

خلال حفل موسم “Gamers”، ظهر النجم اللبناني على خشبة المسرح وقال للجمهُور “Box up and box down، and the hands are down… Wow… بالمناسبة، هذا يعَنّْي أن 15000 من أبناء آدم قاموا بالتحدي.، يحظر على أي شخص العمل على Tik Tok غدًا .. Hun و Ups.

كَمْا أضاءت ميريام فارس الحفل بمجموعة متنوعة من أشهر أغانيها، والتي غناها الجمهُور بشكل خاص، منها “هذا الحلو يا شعبي، مكان وين، دق الطبول، من عيني” وغيرها الكثير.

اختار الفنان مظهرًا مكونًا من بذلة مدمجة بألوان زاهِيْة متناسقة بين البرتقالي والأزرق والوردي. كان لديها شعر مجعد سقط على كتفِيْها. نسقت المظهر مع إكسسوارات الألماس بدءًا من قرطين صغيرين وخاتم.

وثقت ميريام فارس مجموعة من مقاطع الفِيْديو للحفل عبر القِصَّة عبر حسابها على انستجرام.

يشار إلَّى أن الأغنية الجديدة التي قدمتها الفنانة “قضاء الأنباسات” من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع هاني ربيعة، وتم تصويرها فِيْ برلين، وظهرت فِيْها بإطلالة عصرية وأداء. فِيْ المقطع هِيْ رقِصَّة من تصميمك الخاص.

قبل بضعة أيام أعلنت ميريام فارس مشاركتها فِيْ مونديال 2022، من خلال تعاونها مع الفِيْفا، مشيرة إلَّى أنها تعد قطعة فنية خاصة بهذه المناسبة.

وقال فارس فِيْ تصريحات متلفزة “لا أستطيع أن أقول إن خبر تعاوني مع الفِيْفا غير صحيح. لأننا نستعد حاليًا لأكثر من أغنية واحدة، وبعد ذلك سيتم اختيار واحدة منها للإصدار خلال كأس العالم “.

كَمْا أعرب عَنّْ سعادته بعد تحقيق التحدي بأغنيته “مي ناسيونال” نجاحا كبيرا وانتشر فِيْ جميع أنحاء العالم.

تجاوزت أغنية “قمي” المليارات من المشاهدات عبر تطبيق “تيك توك”، أعلنتها ميريام فارس فِيْ تدوينة سابقة لها على حسابها على تويتر.

وكان المنشور مصحوبًا ببيان صحفِيْ جاء فِيْه “أعلنت شركة تيك توك العالمية عَنّْ أرقام أغنية ملكة المسرح ميريام فارس (قمي) (حتى الآن) حققت 8.4 مليار مشاهدة حتى الآن.