ميريام فارس فِيْ عيد زواجها الله يعطي كل بنت مثل داني

أشادت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعلاقتها القوية بزوجها داني متري، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثامنة لشراكتهما.

وأحيت “فارس” أغنية خلال حفلها خلال موسم “Gamers” بالسعودية، بمناسبة ذكرى زواجهما، قائلة إن الأغنية كانت ضمن حفل زفافهما مع متري.

وأعلن الفنان اللبناني لـ ”IT in Arabic” “كل يوم يقول داني أصبح قطعة مني، وأصبح قطعة مني، والله يهب كل ابنة داني لأنها قادرة على معانقي. وأولادي “.

وأضافت “الله يحمينا ويبعدنا عَنّْ أعين الحسود، وأنا واثقة من أن استمراري ونجاحي وفني يعود إلَّى حد كبير إلَّى دعم داني لي”.

ميريام فارس تعاونت مع داني متري عام 2014، بحضور عدد قليل من الأشخاص وبسرية تامة بعيدًا عَنّْ وسائل الإعلام. كان لديه ولدان، جايدن وديف.

ومنذ ذلك الحين ترفض الفنانة الكشف عَنّْ ملامح زوجها، وغالبًا ما تغطي ملامحها عَنّْد نشر صورة عائلية عبر حساباتها على مواقع التواصل.

على الصعيد الفني، ميريام فِيْ حالة نشاط لإحياء مجموعة من الحفلات مؤخرًا كان آخرها خلال موسم “Gamers” فِيْ السعودية.

قبل أيام، طرحت أغنية مصرية بعَنّْوان “قضاحة عَنّْباسات”، من كلمات مصطفى حسن، ألحان أحمد مصطفى وتوزيع هاني ربيعة.

فور صدور الأغنية، تصدرت قائمة الأغاني الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ مصر ولبنان وظلت فِيْ الصدارة لمدة ثلاثة أيام على تويتر. كَمْا تصدرت قائمة الأغاني العربية التي تم طرحها خلال هذه الفترة على موقع يوتيوب ومازالت رائدة فِيْ هذا الاتجاه.

كَمْا أطلقت الفنانة اللبنانية تحدي الرقص بأغنيتها الجديدة خلال حفلها الموسيقي فِيْ السعودية. تكلم غدا … هنا وحيدا “.

قبل بضعة أيام أعلنت ميريام فارس مشاركتها فِيْ مونديال 2022، من خلال تعاونها مع الفِيْفا، مشيرة إلَّى أنها تعد قطعة فنية خاصة بهذه المناسبة.

وقال فارس فِيْ تصريحات متلفزة “لا أستطيع أن أقول إن خبر تعاوني مع الفِيْفا غير صحيح. لأننا نستعد حاليًا لأكثر من أغنية واحدة، وبعد ذلك سيتم اختيار واحدة منها للإصدار خلال كأس العالم “.