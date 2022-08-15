ميريتيا عماد نجمة “ذا فويس كيدز” تفقد 6 من أفراد أسرتها بحريق الكنيسة

فقدت نجمة برنامج المواهب “ذا فويس كيدز” ميريتيا عماد 6 أفراد من عائلتها بينهم ثلاثة أطفال، إثر حريق كنيسة أبو سيفِيْن بمنطقة إمبابة فِيْ مصر.

قالت ميريتيا عماد “خالتي ماجدة نبيه حبيب، خالتي إيرين عاطف، وأولادها بارثينيا تامر، ميريام تامر، أبرام تامر، وكذلك خالتي ميرنا عاطف، فِيْ حادث كنيسة أبو سيفِيْن إمبابة، مع المسيح، هذا كثير. أفضل.”

وأضاف “اذكرنا أمام عرش النعمة. بقي لي 6 قديسين فِيْ الجنة. على محمل الجد، لا أعتقد أنك ستهاجمني، فأغلى شيء لدي “.

وتحولت صفحات العديد من نجوم الفن والمشاهِيْر إلَّى كتاب تعازي ونعي لضحايا حريق كنيسة أبو سيفِيْن ومنهم الفنان خالد الصاوي الذي قال “أخلص التعازي لذوي ضحايا حريق كنيسة أبو سيفِيْن”. حريق كنيسة أبو سيف فِيْ إمبابة ونتمنى الشفاء العاجل “.

كَمْا قدم أحمد حلمي وكريم عبد العزيز وهشام ماجد ونجلاء بدر ورانيا يوسف وكريم فهمي ونبيل الحلفاوي وإيهاب فهمي وغيرهم تعازيهم فِيْ وفاة حريق الكنيسة.

على صعيد متصل، قالت وزارة الصحة المصرية، إن عدد ضحايا الحريق الذي اندلع فِيْ الكنيسة الواقعة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة بالقاهرة الكبرى بلغ 41 شخصًا بينهم أطفال، بالإضافة إلَّى 12 مصابًا.

وأضافت الوزارة فِيْ بيان أن الوفِيْات نجمت عَنّْ الاختناق نتيجة الدخان الكثيف الناتج عَنّْ الحريق وتدافع الضحايا الذين حاولوا الفرار.

وأوضح أن فحص الأدلة الجنائية كشف عَنّْ اندلاع حريق فِيْ مكَيْفَ بالطابق الثاني من مبنى الكنيسة – الذي يضم عدة فصول دراسية – نتيجة عطل كهربائي، مما تسبب فِيْ انبعاث كَمْية كثيفة من الدخان الذي كان السبب الرئيسي للوفِيْات والإصابات.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم نقل المصابين إلَّى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة، ورفع حالة الاستعداد فِيْ مستشفِيْات محافظتي الجيزة والقاهرة، بالإضافة إلَّى توفِيْر جميع أنواع الدم والأدوية. الجريح.

وأفادت مصادر أمنية أن الحريق الذي اندلع فِيْ الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي كان نتيجة عطل كهربائي فِيْ مولد كهرباء الكنيسة، مما تسبب فِيْ تدافع المصلين الذين أضافوا أكثر من 5000 شخص.