ميزانية البحرين تتحول لفائض بـ88 مليون دولار فِيْ النصف الأول

قالت وزارة المالية البحرينية، اليوم الاثنين، إن البحرين سجلت 33 مليون دينار (88 مليون دولار) فِيْ النصف الأول من عام 2022، مقابل عجز قدره 520 مليون دينار (1.39 مليار دولار) فِيْ نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الوزارة فِيْ بيان أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 1.698 مليار دينار (4.53 مليار دولار)، بزيادة 52٪، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، فِيْما ارتفع إجمالي المصروفات 2٪ إلَّى 1.665 مليار دينار، بحسب رويترز.

فِيْ وقت سابق، توقعت البحرين انخفاضًا كبيرًا فِيْ عجز الميزانية للنصف الأول من عام 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط.