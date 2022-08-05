ميزانية السعودية تحقق فائضاً فِيْ الربع الثاني بـ 78 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية السعودية عَنّْ أرقام الموازنة الفعلية للربع الثاني، والتي كشفت عَنّْ تجاوز الإيرادات 370.3 مليار ريال، منها إيرادات نفطية تجاوزت 250 مليار ريال.

وبلغت قيمة الايرادات غير النفطية 120 مليار ريال فِيْ الربع الثاني اضافة الى 10.2 مليار ريال ضرائب الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 64 مليار ريال الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات و 19 مليار ريال ضرائب أخرى. .

وفِيْ الربع الثاني من عام 2022 حققت إيرادات أخرى بلغت 20.2 مليار ريال.

وتجاوزت قيمة فائض الميزانية السعودية 135 مليار ريال فِيْ النصف الأول من عام 2022 منها 57.5 مليار ريال فِيْ الربع الأول من عام 2022 و 77.9 مليار ريال فِيْ الربع الثاني.

وشهد إجمالي الإيرادات فِيْ النصف الأول من عام 2022 ارتفاعا بنسبة 43٪ إلَّى 648.3 مليار ريال مقابل 452.8 مليار ريال فِيْ النصف الأول من عام 2022.

وبلغ إجمالي المصاريف الفعلية للربع الثاني من عام 2022 نحو 292.4 مليار ريال، مقابل 292.45 مليار ريال فِيْ الربع الثاني من عام 2022، بارتفاع نسبته 16٪.

كشفت أرقام الموازنة السعودية، عَنّْ حجم نفقات النصف الأول من عام 2022، البالغة 512.9 مليار ريال، مقابل 464.9 مليار ريال، فِيْ الفترة المناظرة من عام 2022، بزيادة قدرها 10٪.