ميزانية السعودية.. فائض قوي فِيْ النصف الأول 2022

وارتفعت إيرادات السعودية خلال النصف الأول بنسبة 43٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة 648.3 مليار ريال (172.88 مليار دولار).

بأكثر من 36 مليار دولار، اختتمت الميزانية السعودية النصف الأول من العام الجاري، مستفِيْدة من الارتفاع الملحوظ فِيْ أسعار النفط الخام العالمية، وسط طلب استهلاكي قوي.

تظهر بيانات الميزانية السعودية الصادرة يوم الخميس أن السعودية حققت فائضا (الفرق بين الإيرادات والنفقات) بلغ 135.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وبحسب رصد أجرته “العرب اليوم نيوز” لبيانات النصف الأول من العام الماضي، سجلت السعودية عجزا قدره 12.1 مليار ريال (3.22 مليار دولار) فِيْ عام تأثرت فِيْه المالية العامة للمملكة بكورونا. جائحة وانخفاض أسعار النفط.

شهد العام الحالي طلبًا قويًا على مصادر الطاقة التقليدية بسبب ارتفاع الطلب من جهة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من جهة أخرى. قفز متوسط ​​سعر برميل نفط برنت فِيْ النصف الأول من عام 2022 إلَّى 113 دولارًا من 49 دولارًا على أساس سنوي.

والسعودية هِيْ أكبر مصدر للنفط الخام فِيْ العالم بمتوسط ​​يومي تجاوز 6.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات المبادرة المشتركة لمنتجي النفط “جودي”.

ارتفعت إيرادات السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 43٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة 648.3 مليار ريال (172.88 مليار دولار).

وبلغت الإيرادات النفطية فِيْ النصف الأول من العام الجاري 434 مليار ريال (115.73 مليار دولار)، فِيْما بلغت الإيرادات غير النفطية 214.3 مليار ريال (57.15 مليار دولار).

أما المصروفات فقد ارتفعت بنسبة 10٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، لتسجل إجمالي مصروفات 512.9 مليار ريال (136.77 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية السعودية.

وفِيْ نهاية العام الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية عَنّْ موازنة هذا العام بإجمالي نفقات 955 مليار ريال (254.7 مليار دولار)، بينما توقعت أن تسجل إيرادات تبلغ 1045 مليار ريال (278.7 مليار دولار)، وفائض 90 مليار ريال. (24 مليار دولار).

ولم تسجل الحكومة السعودية قط أي فائض فِيْ ميزانيتها منذ 2013، وسط تراجع أسعار النفط الخام، الذي بدأ فِيْ 2014 واستمر حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

تعتبر اقتصاديات دول الخليج، بأهمية كبيرة، أبرز أرقام موازنة المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي، لأنها تعكس جزئياً أداء اقتصادات دول الخليج المنتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي.

تبدو مؤشرات الربع الثالث من عام 2022 قوية للمالية العامة السعودية، مع استمرار أسعار النفط فِيْ مستويات قياسية تتجاوز سعر التوازن للبرميل البالغ 70 دولارًا تقريبًا.

ومع ذلك، فإن المخاوف من حدوث ركود فِيْ الاقتصاد الأمريكي قد تبطئ من قوة أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل للسعودية، مع تسجيل واشنطن ربعين متتاليين من النمو السلبي، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية.

وأظهرت بيانات الميزانية للنصف الأول من 2022 أن حجم الدين العام سجل 966.5 مليار ريال (257.73 مليار دولار) ارتفاعا من 938.0 مليار ريال (250.13 مليار دولار) بنهاية 2022.