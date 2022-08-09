ميزة الرقابة الأبوية تصل تطبيق سناب شات

أعلن عبد الله السباع، المحرر الفني لصحيفة الإندبندنت العربية، أن ميزة الرقابة الأبوية قد وصلت إلى تطبيق Snapchat.

ظهرت ميزة الرقابة الأبوية في التطبيق #قيلولة ستسمح الدردشة للآباء بمتابعة حسابات أطفالهم

– يمكنك تعيين قيود المحتوى – يمكنك معرفة من اتصلوا به، لكنك لا تعرف ما قالوه

الميزة مفيدة وهذا شرح لها وكيفية عملها ومن المفترض أن تصل بعد يومين pic.twitter.com/H50QPIyoe0

– عبدالله السبع (@ 7Alsabe) 9 أغسطس 2022

ميزة مهمة للآباء.

وأضاف السباع، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن هذه الوظيفة تتيح للوالدين متابعة حسابات أبنائهم وتتيح لهم

تصفية قيود المحتوى

– يمكنك معرفة من تواصل مع الطفل، لكن لا يمكن معرفة تفاصيل المحادثات

مراقبة الطفل

أكد عبدالله السباع أن هذه الميزة مفيدة جدًا للآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم أثناء استخدام تطبيق Snapchat، وسيتم تفعيل الميزة في غضون يومين تقريبًا.