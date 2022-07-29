ميسرة تكشف سبب اختفائها عَنّْ الساحة الفنية.. وتتمنى تجسيد هذه الشخصية

أشارت الفنانة المصرية ميسرة، إلَّى سبب اختفائها عَنّْ المشاركة الفنية فِيْ السنوات الأخيرة، رغم تجسيدها لأدوار بارزة فِيْ التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحالي، مؤكدة أنها غادرت بسبب عدم عرض أعمالها.

وأضافت ميسرة فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” أنها لا تفضل الابتعاد عَنّْ المشهد بهذه الطريقة، لكنها تريد أن تكون من بين نجوم الوسط الفني، خاصة وأن علاقاتها جيدة مع العديد منهم، وتتواصل معهم. عبر الهاتف لتهنئتهم على أعمالهم الفنية وخاصة يسرا وشيماء سيف ومي كساب وغيرهم. .

وأوضحت ميسرة أنها لم تحصل على أي سيناريو فني للمشاركة فِيْ مسلسل أو فِيْلم، مشيرة إلَّى أن المخرجين الذين يعتمدون حاليا على بعض النجوم الحاضرين فِيْ المشهد الفني.

وأضافت ميسرة أنها بعد فشل العمليات التجميلية التي خضعت لها قررت مقاضاة الطبيب الذي تسبب فِيْ إتلاف أجزاء من جسدها، لكن بعد ثورة 25 يناير انتهى التقاضي ولم يكن هناك سبيل لعودتها. مرة أخرى، وعلقت على أنها تخبر زملائها وأقاربها فقط بأسماء الطبيبين الذين تعاونت معهم فِيْ تلك العمليات التجميلية حتى لا يشكوا فِيْهما.

أعربت ميسرة عَنّْ رغبتها فِيْ العودة إلَّى المشهد الفني خلال الفترة المقبلة، أملاً فِيْ تجسيد أدوار غير نمطية ووضعها فِيْ قالب آخر على عكس الأدوار التي قدمتها سابقًا، وأكدت أنها تود أن تجسد شخصية المرأة المناضلة التي لديها الأطفال الذين يقاتلون من أجلهم أحيانًا أو امرأة تعاني من مرض انفصام الشخصية.

وكانت ميسرة قد كشفت أن سبب التغيير الأخير فِيْ شكلها يعود إلَّى عدة عمليات تجميل خاصة فِيْ منطقة أنف سمير غانم.

أوضحت ميسرة أنها فقدت وزنًا كبيرًا فِيْ هذه المرحلة، لذا أرادت “نفخ خديها”، لكن هذه العملية تسببت فِيْ تسممها واضطررت إلَّى إعادة وضعها حتى لا أصاب بمرض خطير.

وأشار إلَّى أن المرة الثانية التي قرر فِيْها إجراء عملية تجميل بسيطة كانت على أنفه، بعد أن أصبح الطبيب مغرمًا بمظهر نيكول كيدمان وتسبب له فِيْ أزمة وقرر تغييره بعد 10 سنوات.

وأضافت ميسرة أنها ذهبت لطبيب مصري لعلاج أنفها، لكنه “كسر أنفها” على حد وصفها، مؤكدة أنها اضطرت للذهاب إلَّى فرنسا، لكن الضرر كان كبيرًا وتطلب الكثير من العمليات الجراحية والعمليات الجراحية.