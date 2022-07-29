ميسرة طبيب مصري دمَّر أنفِيْ.. ولا أمانع أن أكون زوجة ثانية

وتساءل الكثيرون عَنّْ أسباب التغيير فِيْ شخصية الممثلة المصرية، والتي أجابت الأخيرة عليها بصراحة خلال المقابلة التليفزيونية الماضية.

وكشفت ميسرة أن سبب تغير شكلها وملامحها يعود إلَّى خضوعها للعديد من العمليات التجميلية وخاصة فِيْ منطقة الأنف، مشيرة إلَّى أن رحلتها بدأت بعد مشاركتها فِيْ مسلسل “عباس الأبيض” معًا. النجم يحيى الفخراني.

وأضاف أنه لجأ إلَّى نفخ خديه بعد أن فقد وزنه، لكنه سمم نفسه ؛ أجبرها ذلك على تكرار العملية مرة أخرى حتى لا تصاب بمرض خطير.

عَنّْدما قررت إجراء عملية تجميل الأنف، قرر الطبيب المسؤول تعديلها بحيث تكون أقرب إلَّى أنف الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان التي أحبتها كثيرًا، لكن النتيجة لم تكن مرضية، مما تسبب لها فِيْ ظهُور كبير. أزمة.

قالت ميسرة إنها قررت وقتها إجراء عملية جراحية جديدة بعد 10 سنوات، عَنّْدما ذهبت لطبيب مصري عمل على تدمير أنفها، فاضطررت للسفر إلَّى فرنسا لإصلاح الضرر، لكن الضرر كان كبيرا. وتطلبت العديد من العمليات والتدخلات الجراحية.

وحول رأي والدتها فِيْ أدوارها التمثيلية، أشارت ميسرة إلَّى أن والدتها امرأة متدينة ولا تحب أدوارها الجريئة، حيث كانت تخشى الوسط الفني بسبب الإشاعات التي تطلقها الصحافة بين الحين والآخر. ، واستنكر عرضه للأدوار الجريئة. نشأ فِيْ بيت ديني … هذا ما رأيته عَنّْدما أكرمك ربنا “.

كَمْا كشفت ميسرة عَنّْ كواليس مشهدها الجريء فِيْ فِيْلم “السفارة فِيْ العمارة” مع النجم عادل إمام، موضحة أن مخرج المسرحية عمرو عرفة عمل على تصوير مشهدها بمفرده وهُو “صاروخ”، ثم وثق مشهد عادل إمام وحده عَنّْدما أجاب “لا تبالغ كثيراً”.

قال ميسرة “كان السرير فارغًا والكاميرا هناك. أخذ شيئًا، وقلت صاروخًا. ثم صوروا الأستاذ عادل بمفرده وأقاموا المشهد فِيْ المونتاج”.

والمثير للدهشة اعتراف ميسرة بأنها لا تمانع فِيْ أن تكون زوجة ثانية، أو أن زوجها له زوجة أخرى، قائلة “هل أتزوج من رجل متزوج إذا احتاج قلة زوجته، سواء أحب ذلك أم لا” لقد خلقها الله بهذه الطريقة “.