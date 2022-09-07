ميسي “مصدوم” فِيْ باريس سان جيرمان.. واقعة لم تحدث منذ 2014!

عاش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لحظات صعبة فِيْ مباراته، مساء الثلاثاء، مع أول فريق كرة قدم لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عَنّْدما تغلب صاحب الأرض على بارك دي برينس، على حساب يوفنتوس الإيطالي ( 2- 1) فِيْ الجولة الأولى من مباراة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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نجح باريس سان جيرمان فِيْ تحقيق فوز صعب على حساب يوفنتوس، بهدفِيْن من الفرنسي كيليان مبابي، مقابل هدف واحد، ما يضعه فِيْ ترتيب مجموعته فِيْ دوري أبطال أوروبا، خلف بنفِيْكا، بفارق. هدف. .

ميسي “متفاجئ” فِيْ باريس سان جيرمان .. حادثة لم تحدث منذ 2014!

أشارت سلسلة “أوبتا” العالمية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن استبدال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فِيْ الدقيقة 84 شهد رقماً قياسياً لم يحدث منذ أكتوبر 2014.

أدخل المدرب الفرنسي كريستوف جالتيه النجم الإسباني كارلوس سولير فِيْ الدقيقة 84 بدلًا من ميسي، مما أثار غضبًا واسعًا من جماهِيْر باريس سان جيرمان، الذين كانوا يخشون أن يتسبب هذا التغيير فِيْ أزمة فِيْ غرفة تبديل الملابس.

وأكدت السلسلة المتخصصة فِيْ عالم الإحصاء والأرقام، أن ميسي لم يتم استبداله قط فِيْ دوري أبطال أوروبا، منذ مباراة برشلونة وأياكس فِيْ 21 أكتوبر 2014، أي قبل حوالي 8 سنوات.

وأشار إلَّى أن جالت فِيْ باريس سان جيرمان أوقف خط ليونيل ميسي المتتالي، حيث سجل 63 مباراة فقط فِيْ دوري أبطال أوروبا.