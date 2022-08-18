ميس حرب بستحي أحكي عَنّْ زوجي حتى لا أُتّهم بالمبالغة.. وهُو عصبي

أطلقت الفنانة السورية ميس حرب، ألبومها “تموز” فِيْ دار الأوبرا فِيْ العاصمة دمشق. وأشار إلَّى أنها متنوعة وتشمل الأغاني الشعبية والتقليدية والحديثة.

وأضافت حرب أنها تعاونت مع أدباء سوريين، وشاركت أيضًا فِيْ تأليف وتأليف بعض الأغاني، وتضافرت تراث المنطقة الجنوبية بمحافظة السويداء، وتراث الفرات، وأغاني باللهجة السورية البيضاء.

وأكد الفنان فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” وجود معاناة من ناحية إنتاج الأغنية، حيث يضطر الفنان مرات عديدة إلَّى إنتاج نفسه.

وحول ظهُوره فِيْ الحفلة ؛ وقال إنه تعاون فِيْ الموضة مع روني، ومكياج نرمين الوزير، وشعر بسام عجم. أما بالنسبة للإكسسوارات، فهُو دائما يرتدي تصاميم فتى مصاب بالتوحد، زيد الشعراني، مشيرا إلَّى أنه من واجب الفنانين أن دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت ميس حرب إلَّى أنها لا تريد التخلص من أي من سماتها، حتى السلبية منها، التي تتصالح معها، وهِيْ صبوره وطيب القلب وعصبي، على عكس زوجها المعلم رشيد هلال. الذي أشاد بتعاونها معه، ويعتبره أكبر داعم لها، فنها، ويتحمل أعباء العمل.

وعبرت عَنّْ سعادتها بالصدى الايجابي للحفلات التي قدمتها فِيْ مجموعة من الدول كان آخرها حفلها فِيْ برلين وفِيْ مدينة جرش الأردنية وهِيْ سعيدة بهذا النجاح ورضا بالنتيجة التي حصلت عليها. أنجزت وحققت.