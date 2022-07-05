ميشيل ديلجادو يقرر الرحيل عن الهلال السعودي

أعرب البرازيلي ميشيل دلجادو الظهير الأيمن لفريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، عن رغبته في ترك صفوف المتصدر والعودة إلى الدوري البرازيلي.

قال البرازيلي ميشيل ديلجادو في مقابلة صحفية إنه يريد العودة إلى البرازيل، حيث كشف أن لديه عرضين من الدوري البرازيلي، مؤكدًا أن الأولوية ستكون لفلامنجو.

كما أكد الصحفي البرازيلي إيلي أوليفيرا أن ميشال ديلجادو يريد ترك الدوري السعودي.

وانضم ميشال دلجادو إلى صفوف الفريق الأول لنادي الهلال السعودي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير 2022، قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي.

وشارك ميشيل دلجادو (26 عاما) في الفريق الأول لنادي الهلال السعودي لكرة القدم، في 19 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع 4 أخرى.