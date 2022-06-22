ميعاد الصرف لدعم سكني ومعايير الحصول على دعم سكني

موعد صرف الدعم السكني ومعايير الحصول على الدعم السكني. الدعم السكني في المملكة العربية السعودية هو أحد مجموعة البرامج التي تقدمها الحكومة في المملكة لخدمة وتقديم الدعم للمواطن السعودي ، ولكن لكل منها هدفه الخاص ، ويتميز برنامج “سكني” من خلال العمل لتوفير السكن للفئات التي ليس لديها سكن ، يعمل البرنامج على توفير وحدات سكنية لمساعدة المواطن على عيش حياة أفضل من خلال توفير السكن له ، وتم وضع عدد من الشروط للاستفادة من هذا النوع من الدعم. من قبل وزارة الإسكان في السعودية ، ومع اقتراب موعد الدعم يتساءل الكثيرون عن موعد صرف الدعم السكني.

موعد الدفع لدعم السكن:

تم تحديد موعد صرف الدفعة الجديدة خلال شهر يونيو الحالي من خلال برنامج الإسكان ووفقًا لما رأت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ، والذي سيتم صرفه في 23 من الشهر الجاري ، والذي يوافق بتاريخ 24/11/1443 هـ.

ملحوظة / يتم تحديد موعد الصرف أو التأخير من قبل وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية ممثلة ببرنامج الدعم الإسكاني لمدة يوم واحد حسب التاريخ وفي حال وقوع يوم صرف الدعم في أي يوم. يوم الاجازة.

معايير الحصول على الدعم السكني:

حددت وزارة الإسكان في المملكة عددًا من الشروط التي يجب على الفرد استيفاؤها حتى يكون مؤهلاً للحصول على الدعم ، وهذه المعايير هي كما يلي: