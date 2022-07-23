ميعاد حركة النقل الخارجي فِيْ نظام نور وطريقة الاستفسار عن النتيجة

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مَوعِد النقل الخارجي فِيْ نظام نور، عن إعلان مَوعِد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات رسميًا، عبر نظام نور، يوم الأحد 12. / 24/1443 هـ، وذلك تلبيةً لاحتياجات النظام التعليمي، بالإضافة إلى فتح باب النقل الخارجي يوم 24 ذو القعدة 1443 هـ، واستمر حتى 30 ذو القعدة. 1443 هـ أي حوالي ستة أيام.

تاريخ حركة النقل الخارجي فِيْ نظام نور

يعمل المعلمون على طلب مواصلات داخلية وخارجية، والتي تقدمها الحكومة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ممثلة بوزارة التربية والتعليم، بهدف الاستفادة من مكان عمل جديد يتوافق مع سكن المعلم الجديد، كَمْا هُو الحال دائمًا تسعى الوزارة جاهدة لتقديم أفضل خدماتها للمعلمين، من خلال مساعدة مُعاليهم على الاستفادة من خدمة النقل، أي من مدرسة إلى أخرى، يفترض أن تظهر نتيجة التحويل فِيْ غضون ساعات قليلة، يتم بعدها فتح الاعتراض. لمدة ثلاثة أيام.

الحصول على نتائج حركة المرور الصادرة

حددت وزارة التربية والتعليم بالمملكة رَابِطًْا لنتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور الإلكتروني على الإنترنت، وللحصول على معلومات يمكن التسجيل لنتائج حركة النقل الخارجي. . للمعلمين والمعلمين 1443 هـ من خلال الموقع الإلكتروني نظام الانارةأو حتى من خلال نظام الفارس بريد.

كيف تستشير النتيجة من خلال نظام نور

يمكنك التحقق من نتيجة حركة النقل الخارجي فِيْ المملكة للمعلمين والمعلمات التابعة لوزارة التربية والتعليم. من خلال نظام نور الإلكتروني ومن خلال حساب المعلم تنفِيْذ سلسلة من الخطوات البسيطة وهِيْ