ميعاد صرف الضمان الإجتماعي المطور الجديد في المملكة العربية السعودية ١٤٤٣ هجرية

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المملكة 1443 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموعد النهائي لصرف الضمان الاجتماعي الجديد ، وأحد الأهداف الرئيسية للضمان الاجتماعي المطور الجديد هو تحقيق الاستقرار المالي للفئات العيش في ظروف اقتصادية صعبة في المملكة العربية السعودية ، للتأكد من أن هذه الفئات توفر الاحتياجات الأساسية لتحقيق الحياة الكريمة للأسر السعودية ، وتوفير فرص العمل ، وإشباع جميع الاحتياجات المادية لهذه الأسر. تجدون في السطور التالية تفاصيل تاريخ الضمان الاجتماعي المطوَّر للعام الجديد 1443 هـ.

أهداف الضمان الاجتماعي المتطور في المملكة:

بعض الأهداف الرئيسية التي يهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 إلى تحقيقها ، ومنها:

أولاً ، ضمان حصول الأفراد على الحد الأدنى من الدخل الذي يمكنهم من تلبية الاحتياجات الأساسية والأساسية ، من خلال تقدير الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي يتم احتسابه.

ثانياً ، اعتماد مجموعة من الوسائل والإجراءات اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع السعودي.

ثالثًا ، تمكين الأفراد المستفيدين من الاستقلال المالي والمساهمة في تحويلهم إلى مجموعات منتجة في المجتمع.

رابعًا ، اعتماد آليات تضمن الوصول إلى الأفراد المؤهلين للحصول على الدعم.

خامساً: مساعدة المستفيدين في حالات الكوارث والأزمات.

في النهاية ، تقديم الدعم والحماية لجميع المستفيدين من البرنامج ، مع مراعاة الفئات المصنفة على أنها الأكثر احتياجًا للدعم.

طريقة حساب راتب الضمان الاجتماعي:

لحساب راتب معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد ، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتمد الطريقة الموثوقة على العديد من الضوابط والمعايير التي يتم من خلالها معرفة قيمة المعاش التقاعدي الشهري للأفراد المستحقين. لحساب آلية راتب الضمان الاجتماعي المطور اتبع الخطوات التالية:

استقطاع 50٪ من الراتب الاجمالي. أيضا ، القيمة الإجمالية للدخل الشهري للأفراد المؤهلين للحصول على دعم الضمان الاجتماعي. ويتم إجراء مقارنة بين إجمالي الدخل المحسوب والحد الأدنى للمعاش حسب قيمة الاستحقاق الشهرية المعتمدة لأفراد الأسرة والمحددة من قبل الوزارة بـ 1100 ريال لرب الأسرة و 500 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة. تضاف هذه النسبة إلى قيمة الدعم الحكومي الآخر المقدم للأسرة أو الفرد المؤهل للضمان ، باستثناء برامج الدعم أو برامج الدعم لذوي القدرات الخاصة.

التاريخ الجديد لصرف الضمان الاجتماعي:

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، الموعد النهائي لصرف الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم تطويره لهذا الشهر. كما ستراقب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه العملية للمستفيدين. سيتم إيداع نفقات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين في التاريخ المحدد ليوم 20 من الشهر الجاري. الذي يصادف في فبراير 2022 م ويوم الأحد رجب 19 1443 هـ ، وغدًا سيتم تنفيذ نظام الحذر الاجتماعي الجديد.