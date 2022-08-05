ميغان ماركل تحتفل بعيد ميلادها الـ41.. كيت تعايدها وإليزابيث تتجاهلها

بلغت دوقة ساسكس ميغان ماركل 41 عامًا يوم الخميس 4 أغسطس، والمثير للدهشة أن العائلة المالكة البريطانية كانت حريصة على تهنئتها على الرغم من الخلافات والمشاكل التي قطعت علاقتها معها بشكل دائم.

ونشرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام، عبر حسابهما الرسمي على تويتر، صورة لميغان التقطت فِيْ حفل عيد الشكر بمشاركة الملكة إليزابيث الثانية فِيْ كاتدرائية القديس بولس، حيث كانت ترتدي فستان أبيض أنيق وقبعة بيضاء كبيرة.

أرفقوا الصورة مع التسمية التوضيحية “أتمنى لدوقة ساسكس عيد ميلاد سعيد”.

فِيْ هذه الأثناء، شارك الأمير تشارلز وزوجته كاميليا، دوقة كورنوال، صورة لميغان من نفس المناسبة وأرفقها بتغريدة كتبوا فِيْها “عيد ميلاد سعيد دوقة ساسكس”.

من ناحية أخرى، لم يهنئ الحساب الرسمي للملكة إليزابيث الممثلة الأمريكية السابقة، ولكن تم تجاهل عيد ميلادها، رغم أن الملكة تريد بشدة أن تحيي ميغان كل عام.

احتفلت ميغان بعيد ميلادها هذا العام مع عائلتها وأصدقائها المقربين برفقة زوجها هاري وطفليهما “أرشي” (3 سنوات) و “ليليبت” (عام واحد).

تفاقمت خلافات ميغان وهاري مع العائلة المالكة بعد أن اتهمتهم ميغان بالعَنّْصرية ضدها، وقالت مصادر قريبة من القصر إن زيارة هاري وميغان الأخيرة لبريطانيا فشلت فِيْ حل الخلاف.

فِيْ أبريل، ظهر الزوجان علنيًا لأول مرة فِيْ المملكة المتحدة منذ تنحيهما عَنّْ واجباتهما الملكية، وتوقفا فِيْ لندن لمقابلة الملكة أثناء توجههما إلَّى هُولندا لحضور دورة ألعاب Invictus 2022.

قال هاري فِيْ مقابلة مع هدى قطب “تناولت أنا وميغان الشاي معها (الملكة إليزابيث) … كان من الرائع اللحاق بها”، مشيرًا إلَّى أن جدته كانت فِيْ “حالة جيدة” عَنّْدما التقيا فِيْ وندسور. قلعة. .

خلال المقابلة، تحدث هاري أيضًا عَنّْ قراره بالانتقال إلَّى الولايات المتحدة ومدى ترحيبه بوقته هناك مبكرًا فِيْ سانتا باربرا. [كاليفورنيا]. “

قرر الأمير هاري وميغان التقاعد من الحياة الملكية فِيْ بداية عام 2022 والمغادرة إلَّى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اشتريا منزلًا فخمًا فِيْ لوس أنجلوس، فِيْما تحدثت تقارير عَنّْ اتفاقهما مع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى.، تتخلى عَنّْ جميع ألقابها الملكية فِيْ أنشطتها التجارية والسياسية فِيْ الخارج.