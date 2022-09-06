ميغان ماركل تستخدم لفظ “أنا” 54 مرة فِيْ خطاب عَنّْ المساواة بين الجنسين

بعد الدراما التي تسببت فِيْها، وبعد أن أبعدت زوجها عَنّْ أحضان العائلة المالكة فِيْ بريطانيا، شن الصحفِيْون البريطانيون مؤخرًا حربًا ضد ميغان ماركل بسبب خطاب ألقته خلال قمة الشباب العالمية فِيْ مانشستر ليلة الاثنين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، ذكرت ميغان كلمة “أنا” 54 مرة على الأقل خلال حديثها عَنّْ المساواة بين الجنسين، والذي استمر 7 دقائق وكان موجهاً للشباب الموجودين فِيْ الغرفة.

بالتفصيل، ألقت ميغان ماركل، 41 عامًا، أول خطاب لها فِيْ بريطانيا منذ مغادرتها هِيْ وزوجها الريف والحياة الجامعية للانتقال إلَّى الولايات المتحدة الأمريكية.

بدت ميغان وكأنها تبتسم وهِيْ تسير على خشبة المسرح، حيث تم الترحيب بها بتصفِيْق حار من الجمهُور.

خطبة عَنّْ المساواة تصبح “أنا وأنا وأنا”

قال الصحفِيْون إنه بينما تم الترويج لالتزام ميغان بالمساواة بين الجنسين، أخبرت الدوقة حكاية واحدة عَنّْها أمام حوالي 2000 شخص.

تحدثت ميغان عَنّْ اعتزازها بكونها “أماً” لأرتشي وليليبت، ثم تطرقت إلَّى التغيرات التي طرأت على حياتها فِيْ السنوات الأخيرة، مشيرة إلَّى رحيلها هِيْ وزوجها عَنّْ بريطانيا وبداية حياتهما الجديدة فِيْ أمريكا. .

تحدثت ميغان عَنّْ نجاحها، مشيرة إلَّى نفسها على أنها الفتاة التي ترتدي “البدلات” التي تمت دعوتها مؤخرًا للجلوس على الطاولة مع قادة أقوياء ورؤساء وزراء وعاملين فِيْ المجال الإنساني ونشطاء.

من جهتها، أشارت إنغريد ستيوارت، رئيسة تحرير إحدى المجلات الشهِيْرة، إلَّى أن الجمهُور أشاد بحرارة بميغان وزوجها الأمير هاري قبل الخطوبة، لكن أكثر من 100 شخص أطلقوا صيحات الاستهجان بعد انتهاء الدوقة، منتقدين حديثها. عَنّْ نفسها. كل الوقت.

قال أحدهم ميغان منافقة وكاذبة، بينما قالت أخرى هذه المرأة هِيْ نسوية مزيفة ومتسلقة اجتماعية.

أكد أحد الحاضرين ذلك “اعتقدت أنها ستكون من المشاهِيْر فِيْ العائلة المالكة، لكن اتضح الآن أنها واحدة من أكثر النساء سمية فِيْ العالم”.

تحليل لغة جسد ميغان ماركل

قال محلل لغة الجسد الذي حضر الخطوبة إن ميغان ماركل استخدمت مصطلح “أنا” أكثر من 54 مرة خلال حديثها الذي دام سبع دقائق.

وأضافت “على الرغم من اختيارها لمناقشة” المساواة بين الجنسين “، لم تروي ماركل سوى قِصَّة قصيرة عَنّْ نفسها.

كَمْا انتقد النقاد الملكيون ميغان، قائلين إن خطابها يفتقر إلَّى الجوهر وكان مليئًا بالتعليقات المربكة وغير الصادقة.

قال المؤلف الملكي فِيْل دامبير “أرادت ميغان أن تكون صادقة لأنها صعدت بابتسامة وسلوك ودود، ولكن على الرغم من جهُودها، كان محتواها فارغًا واستخدمت مهاراتها فِيْ التمثيل، خاصة عَنّْد التعليق على ظهرها إلَّى المملكة المتحدة. . “

واضاف “اعتقد انه يستحق كل عداء الصحافة البريطانية”.