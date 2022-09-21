ميغان ماركل تفاجئ تشارلز الثالث بطلب قبل مغادرة بريطانيا

وفقًا لتقارير صحفِيْة، طلبت النجمة ميغان ماركل مقابلة خاصة مع الملك تشارلز الثالث لتوضيح أي لبس بينهما قبل مغادرة المملكة المتحدة مع زوجها هاري.

وكشف مراسل العائلة المالكة، نيل شون، فِيْ مقطع فِيْديو تم تنزيله على موقع يوتيوب عبر سكاي نيوز، أن ميغان طلبت بالفعل مقابلة مع الملك على أمل تهدئة الأجواء.

ماذا ستقول ميغان ماركل للملك تشارلز

وقال شون “الآن، قبل العودة إلَّى كاليفورنيا، تود ميغان إجراء مقابلة وجهًا لوجه مع الملكة تشارلز الثالثة”. هذا صحيح، ميغان وجهًا لوجه مع كارلوس الثالث، لقد سمعت جيدًا “.

وأضاف شون أن المصدر الذي أطلعه على هذه التفاصيل أخبره أن دوقة ساسكس البالغة من العمر 41 عامًا قدمت طلبًا لمقابلة الملك فِيْ “خطاب رسمي”، وأن هذا الاجتماع سيكون فرصة لتهدئة الأمور. .. وتنقية. لها من أي عمل غير مكتمل بينهما، وتقديم مبررات منطقية لكل الأفعال والتحركات التي حدثت.كانت مع زوجها هاري طوال العامين الماضيين.

وتابع شون “الآن عليك أن تعجب بثقة ميغان بنفسها مهما حدث. على الرغم من أنني لا أملك المعلومات التي تؤكد ما إذا كان هذا الاجتماع سيعقد أم لا، فإن ما يمكنني تأكيده هُو أن ميغان كانت تتمتع بقدر كبير من الشجاعة. الذي دفعها إلَّى طلب هذه المباراة “.

فِيْ الوقت نفسه، أشار شون إلَّى أنه من المفترض أن تتم هذه المقابلة بعد اكتمال مراسم دفن العائلة المالكة للملكة إليزابيث الثانية بعد أن شعر بالقلق عليها خلال الفترة الماضية.

نظرة ميغان ماركل على جنازة الملكة

خلال الجنازة، كانت ميغان متحمسة للاحتفال بالملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بينما كانت ترتدي أقراط مرصعة باللؤلؤ والألماس، كانت قد قدمتها لها الملكة سابقًا، بالإضافة إلَّى نسخة مختلفة من فستان ستيلا مكارتني الذي ارتدته. فِيْ عيد ميلاد 92 المتأخر.

امتثل هذا الفستان الأنيق لقواعد اللباس الجنائزية الرسمية للمعاطف والفساتين السوداء بطول الركبة، إلَّى جانب القبعات السوداء الاختيارية وأغطية الوجه.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة توتر بين هاري وميغان والعائلة المالكة فِيْ سياق تخلي هاري عَنّْ مهامه، وترك بريطانيا والانتقال للعيش مع ميجان فِيْ الولايات المتحدة، فضلًا عَنّْ ظهُوره فِيْ وسائل الإعلام وانتقاده لها. الأسرة فِيْ بعض الأمور.