ميغان ميركل تروي قِصَّة نجاة ابنها من حريق.. والتفكير بالانتحار

كشفت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، عَنّْ جوانب حساسة من حياتها، فِيْ الحلقة الأولى من النماذج الأصلية، والتي قدمت فِيْها صديقتها بطلة التنس سيرينا ويليامز.

جاء ذلك بعد أن أعلن الثنائي الملكي ميغان والأمير هاري عَنّْ شراكة متعددة السنوات بين Spotify وشركة إنتاجهما Archewell Audio فِيْ عام 2022.

أصدرت ميغان الحلقة الأولى من البودكاست الجديد، النماذج الأصلية، يوم الثلاثاء، 23 أغسطس، بعَنّْوان “الطموح الخاطئ مع سيرينا ويليامز”، وقالت إنها تريد الخوض فِيْ “الصناديق التي تم حبس النساء فِيْها لأجيال.”

أخبرت ميغان، 41 عامًا، القِصَّة المروعة عَنّْ حريق ابنها “عَنّْدما ذهبنا فِيْ جولة إلَّى جنوب إفريقيا، كان أرشي معَنّْا. كان آرتشي يبلغ من العمر أربعة أشهر ونصف الشهر فِيْ ذلك الوقت. وعَنّْدما وصلنا إلَّى هناك، كان لدينا لوضعه فِيْ الشقة التي كانوا يقيمون فِيْها. كان يستعد لأخذ قيلولة. ذهبنا على الفور إلَّى مشاركة رسمية فِيْ بلدة تسمى نيانجا “.

وتابع هناك ألقيت كلمة للسيدات والفتيات وانتهِيْنا من الجولة وركبنا السيارة ثم أبلغونا بنبأ حريق فِيْ المنزل. كان هناك حريق فِيْ غرفة الصبي. . “

قالت ميغان إنهم هرعوا إلَّى مكان إقامتهم وكانت لورين مربية أرشي تبكي، كَمْا قالت، حيث كان من المفترض أن تنضم إلَّى آرشي لقيلولة فِيْ الغرفة، ثم قررت التوجه إلَّى الطابق السفلي لتناول وجبة خفِيْفة.

وأوضحت ‘قررت لورين اصطحاب آرتشي معها، مما يعَنّْي لحسن الحظ أنه لم يكن فِيْ الغرفة عَنّْدما اندلع الحريق. عَنّْدما نزلت إلَّى الطابق السفلي، كانت المدفأة فِيْ غرفة آرتشي مشتعلة ولم يكن هناك كاشف دخان، لكن الحراس شموا النار، واقتحموا الغرفة وأخمدوها.

وواصلت ميغان روايتها عَنّْ الحادث فِيْ حديثها مع بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز قائلة “كان الجميع يبكون، لقد صدمنا جميعًا. لكن ماذا علينا أن نفعل اضطررنا إلَّى الخروج لحضور حدث رسمي آخر، وقلت لنفسي إن هذا أمر سخيف ولا طائل من ورائه. ألا يمكننا الاعتذار عما حدث لا، كان علينا ترك طفلنا … لا يزال يتعين علينا تركه والذهاب إلَّى حدث رسمي آخر “.

فِيْ قِصَّة أخرى زعمت ميغان أن أفراد العائلة المالكة كانوا منفتحين على احتمال تعرض ابنها للدباغة بسبب لون بشرته وقالت إنها كادت تقتل نفسها أثناء حملها بطفلها الأول.

كشفت دوقة ساسكس أنها تعرضت لانتقادات لكونها طموحة للغاية عَنّْدما بدأت علاقتها بالأمير هاري، قائلة إنها وصفت بأنها “شيء فظيع” ومستهجن.

قالت ميغان “لا أتذكر الشعور بالدلالة السلبية وراء كلمة طموح حتى بدأت مواعدة زوجي، بدا الطموح شيئًا فظيعًا بالنسبة للنساء”. بمجرد أن تشعر بالسلبية وراء ذلك ؛ يصبح من الصعب جدًا ألا تشعر بهذه الطريقة بعد ذلك. لا يمكنني أن أتغاضى عَنّْ التأثير السلبي لهذا الأمر، لا سيما على ملايين الفتيات والنساء اللائي تعرضن للإهانة بسببه “.

وفِيْ حديثها عَنّْ ارتباك الأفكار والمشاعر التي ابتليت بها الشخصيات العامة وراء الكواليس، قالت ميغان “يتعلق الأمر كثيرًا بالتركيز على الشكل الذي يجب أن ننظر إليه، وليس على ما نشعر به”.

خلصت ميغان إلَّى أن النساء الطموحات يوصفن بالمكر أو الأنانية أو العدوانية “إذا كنت شرسة جدًا أو قوية أو شجاعة، يعتقد بعض الناس أنك تستحق بطريقة ما كل ما يتهمونك به. لكنها قاسية وغير عادلة، وأكثر مما يمكن أن يتحمله معظم الناس، هناك اعتقاد خاطئ أنه إذا كنت امرأة طموحة، فلديك بعض الأجندة الخفِيْة “.