ميكالي يوجه طلبًا لاتحاد الكرة قبل المنافسات الرسمية لـ منتخب مصر الأولمبي

أرسل المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي المصري، طلبًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم قبل المسابقات الرسمية.

عين الاتحاد المصري لكرة القدم ميكالي لإدارة الفريق الأولمبي المصري خلفا لشوقي غريب.

ويضم طاقم مساعد ميكال 3 مساعدين، في حين تم تقديم المدير الفني البرازيلي رسميًا لوسائل الإعلام يوم الأربعاء.

يبدأ المنتخب الأولمبي المصري منافساته الرسمية مع الجولة التأهيلية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

تقام بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 العام المقبل في المغرب.

وطلب ميكالي من اتحاد الكرة إقامة معسكرين تحضيريين قبل خوض المباراة الرسمية الأولى.

كان روميكالي يدير في السابق الفريق الأولمبي البرازيلي وفاز بميدالية ذهبية في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو.