ميكالي يوضح موقفه من انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي

وتحدث البرازيلي روجيريو ميكالي، المدرب الجديد للمنتخب الأولمبي، عن موقفه من محمد صلاح، نجم ليفربول، للانضمام إلى المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة.

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي الحالي “سؤالي حول ضم محمد صلاح إلى المنتخب الأولمبي المصري ذكرني بما حدث معه في البرازيل والسؤال عن ضم نيمار، وبالتأكيد أي مدرب في العالم يود. صلاح. أن يكون حاضرًا، ولكن هناك أشياء أخرى تتعلق بناديه، لكن أمنيتي هي أنه يريد ذلك “.

وأضاف “سنعمل بجدية مع الأندية التي لديها لاعبون تحت 23 عامًا، وأنا أعلم جيدًا أن هناك لاعبين متميزين في هذا العمر ولدي قائمة كبيرة من اللاعبين، وسنحاول جمع أكبر عدد ممكن. ” ممكن وسنحاول اختيار أفضل العناصر لتشكيل فريق قوي “.

وتابع “القوة الذهنية مهمة جدًا بالنسبة لي، والقوة الذهنية نقطة مهمة جدًا بالنسبة لي، وهذا ليس مهمًا على الكرة فحسب، بل في أي وظيفة، العقل هو أول شيء مهم لتحقيق أهدافك. .. لكي تكون بطلاً، يجب أن تتمتع بالقوة العقلية “.

وأكد أنه ومعاونيه سيعملون على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول اللاعبين المتاحين ومتابعة أكبر عدد ممكن من المباريات لتحديد القوة الأساسية للفريق.

وتابع “بالتأكيد، أعطتني تجربتي في المنطقة العربية نظرة ثاقبة على طريقة لعب العرب وخصوصية كل بلد عندما يتعلق الأمر بلعب كرة القدم، وسيكون تأقلمي في مصر أسرع بفضل عملي في المنطقة العربية. “.