ميلاد يوسف أغار من عمايري ولا مشكلة بتأدية دور “مثلي” وأستخدم البوتوكس

قال الفنان السوري ميلاد يوسف، إنه يمكن أن يقبل تجسيد دور الشخص “المثلي”، لكنه لم يفكر فِيْ هذا الموضوع من قبل، على اعتبار أنه لم يعرض عليه، مبينًا أن معايير قبوله تكَمْن. فِيْ القراءة الأولى للنص، وفِيْ الانطباع الأول الذي يشعر به.

رفض يوسف الظهُور فِيْ أي عمل درامي مع شخصية أنثوية، لكن فِيْ حال تغير دوره فِيْ سياق المسلسل وخلق شخصية أنثوية، فلا مشكلة لديه، طالما أنه فِيْلم بإنتاج كبير. .

وأكد الفنان السوري، من خلال ظهُوره فِيْ برنامج “Show the Story”، أنه يرفض الظهُور فِيْ الأدوار التي تتطلب صغر سنه أو أكبر منه، أي بعيدًا عَنّْ عمره، بالإضافة إلَّى الأدوار السلبية التي تأتي مع كل شيء. معاني الشر.

كَمْا أشار إلَّى أن مسلسل “باب الحارة” اضطر إلَّى التوقف عَنّْ عرضه وإنتاجه من الجزء الخامس، لكنه بدوره استمر فِيْ الظهُور فِيْه وفِيْا للشخصية التي جاهدها لسنوات عديدة، مشيرا إلَّى أن المسلسل جعله فِيْ وضع نجمة بشكل عام.

وأشار إلَّى أنه بعد انتقال حقوق ملكية اسم “باب الحارة” إلَّى يد محمد قبند، تم الاتصال بهم لإكَمْال ظهُوره بشخصية “عصام”، لكنه رفض بدوره لأن تجربته كانت مع شخصية “عصام”. “ميسلون” والمخرج الراحل بسام الملا فِيْ المقام الأول، وكنوع من الولاء تجاههما فِيْ الدرجة الثانية، باستثناء أن العمل كان يرضي الجمهُور حسب رأيهم.

وكشف ميلاد يوسف عَنّْ غيرته الفنية من الفنان السوري عبد المنعم عمايري، موضحا أنه فاجأه بقدراته فِيْ مشاهد معينة، إذ لديه وضع مختلف ونوع فِيْ عرض الشخصيات، بالإضافة إلَّى ولعه بالقراءة.

أما عَنّْ عدم مغادرة سوريا خلال فترة الحرب، فقد أكد تمسكه بوطنه ووطنه، مبينًا أنه قدم أهم الأعمال الفنية خلال تلك الفترة، وحصل بدوره على ذلك، معربًا عَنّْ فخره واحترامه لكل شخص. الفنانة التي حصلت على لقب النجمة فِيْ الأعمال الدرامية المشتركة.

كَمْا أكد أن مشروعه الفني يكَمْن فِيْ ظهُوره كَمْمثل وليس كنجم، فمن الممكن أن يظهر كنجم لبضع سنوات ثم يختفِيْ، ولكن الممثل لديه استمرارية وليس فقط لفترة معينة، حيث وضعه.

وتحدث عَنّْ حَقيْقَة أنه الفنان الأكثر متابعة على اليوتيوب فِيْ الوطن العربي، حيث وصل عدد مشاهدات بعض مقاطع الفِيْديو الخاصة به إلَّى 4000 مليون، مشيرًا إلَّى أنه لا يتفاخر بها، ولا يستغل الموضوع. . كأهداف للربح، خاصة وأن المشاهدين ليسوا مزيفِيْن، حيث لا يستطيع يوتيوب التلاعب بعدد متابعيه مثل المواقع الأخرى.

كَمْا قال إنه يفضل إبعاد أسرته عَنّْ مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديًا لحالات التنمر والإساءة التي قد يتعرضون لها، خاصة أنه يتعرض باستمرار لشائعات من بينها وفاته، والتي يتم تداولها مرتين ومضطربة. بالإضافة إلَّى نشر صورة له من فِيْلم وهُو يتعرض للضرب.

ووجه الفنان السوري رسالة إلَّى مطاحن الشائعات، قال فِيْها “الحاج جلادونا”، تشير إلَّى أنه يتابع باستمرار تعليقات المعجبين على صفحاته ويشعر بالسعادة بحب الجمهُور، وفِيْ نفس الوقت يحظر المسيئة منها. شخص، ولكن فِيْ الفترة الأخيرة أصبح من الصعب تجاهله.

وأضاف أن بداياته الفنية لم تكن صعبة، لأنه كان “محظوظًا”، لأن الدراما السورية كانت فِيْ ذروتها، ووصف نفسه بأنه شخص “خجول”، مشيرًا إلَّى أنه عَنّْدما دخل المعهد العالي للفنون المسرحية، قال إنه أطلق عليه لقب “فتى القرعة” لصغر سنه مقارنة بهم ولأنه كان مؤذياً ومضايقاً لهم.

وعلق على الصورة التي تداولتها مؤخرا الفنانة مها المصري وديما بياعة، حيث قارنها الجمهُور بصورة لهما من مسلسل “الفصول الأربعة”، معتبرا أن هذا العمل مرتبط بالذاكرة. من المتفرجين، وهم بحاجة إلَّى أعمال تتحدث عَنّْ “الجمال والحنان”، بعيدًا عَنّْ “السواد”.

وأوضح أن المسلسلات السورية التي تم عرضها فِيْ السنوات الأخيرة تصلح للعرض مرة واحدة فقط، أي أنها لا تدخل فِيْ ذاكرة المشاهد، لكن المشكلة تكَمْن فِيْ أزمة السيناريوهات، وعدم وجود شركات إنتاج فِيْ البلاد. .. من وجهة نظرك.

وعبر عَنّْ سعادته العميقة بالمشاركة فِيْ ظهُوره فِيْ فِيْديو كليب “صمت الكلام” للفنان جورج وسوف، وهِيْ تجربة غريبة وغريبة، وأعلن موافقته على الفكرة بعد تلقيه المكالمة فورًا لأن الأغنية تخص سلطان. الطرب.

وكشف عَنّْ اهتمامه الدائم بمظهره الخارجي، كَمْا أنه يعتني ببشرته ويستخدم بعض الكريمات لها، إضافة إلَّى استخدامه أحيانًا “البوتوكس” لأنه تم تصويره لفترة طويلة، مشيرًا إلَّى أنه يهتم به. عَنّْ هذا بنفسك.

ووصفت الفنانة السورية أيضًا علاقتها بالمعجبات بـ “القوية والممتازة”، لكن إذا عبرت إحداهن الحدود، فإنه يصدها.