ميلك شيك أوريو المثلج اللذيذ والشهِيْ فِيْ المنزل كالجاهز

ميلك شيك آيس كريم أوريو لذيذ ولذيذ فِيْ المنزل كَمْا هُو جاهز، الآن نحن فِيْ الصيف عندما تكثر المشروبات الباردة، والمشروبات الباردة تجعلنا نشعر بالبرودة، وكثير من البالغين والأطفال يأكلون الآيس كريم والمشروبات الباردة فِيْ المتاجر، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة صنع المشروبات الباردة والآيس كريم فِيْ المنزل كتحضيرات، حيث تريد الأمهات الحفاظ على صحة أطفالهن من أي مرض بسبب مشروبات الشوارع، ويمكن للأم أيضًا استخدام هذا المشروب لوضع ثماره الصحية والمفِيْدة فِيْه. مقال اليوم، مكونات صنع آيس كريم الأوريو فِيْ المنزل، وكيفِيْة تحضيره فِيْ دقائق، خطوة بخطوة.

ميلك شيك الأوريو المجمد اللذيذ

هناك مكونات طبيعية لذيذة متوفرة فِيْ أي منزل تتيح لنا تحضيرها بسهُولة فِيْ المنزل، ومكونات تحضيرها هِيْ كالتالي

نقوم بإعداد وإعداد 10 قطع من بسكويت أوريو.

نأخذ ثلاث ملاعق كبيرة من آيس كريم الشوكولاتة الذي يتناسب مع الكَمْية.

نحضر نصف كوب حَلْيب مجمد أو يمكن أن نحصل على نصف كوب حَلْيب بدون ثلج مع عدد مناسب من مكعبات الثلج.

خذ رشة من نكهة الفانيليا.

جهزنا بعض المكونات لاستخدامها فِيْ الزخرفة مثل بسكويت أوريو ونوتيلا وآيس كريم الشوكولاتة وصلصة الكراميل.

كيفِيْة صنع مشروب مثلج فِيْ المنزل

هناك عدة خطوات سريعة وسهلة تتيح لنا تحضيره فِيْ المنزل، والخطوات كالتالي