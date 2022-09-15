ميليسا دونجل تدخل شجار عَنّْيف مع سيدة فِيْ الشارع (فِيْديو)

النجوم، مثل بقية الجمهُور، يغضبون ويدخلون فِيْ مناوشات وخلافات، وقد يتبادلون اللكَمْات مع أولئك الذين يحاولون استفزازهم.

ميليسا دونجل ومعركة عَنّْيفة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فِيْديو للنجمة التركية الشهِيْرة ميليسا دونجل بطلة مسلسل “أنت تطرق بابي” وسط قتال عَنّْيف فِيْ شوارع تركيا.

وسجلت كاميرات المارة فِيْ شوارع حي أرنافوتكوي فِيْ تركيا مقطع فِيْديو لامرأتين تتبادلان اللكَمْات والشتائم.

وانتشرت الصرخات فِيْما حاول أحدهم تهدئة الموقف وأمسك بيد ميليسا التي كانت تتشبث بشعر المرأة.

وعَنّْدما سئلت ميليسا بطلة مسلسل “تطرق بابي” عَنّْ الخلاف وإذا انتشر الخبر بأنها تعتدي على امرأة أجابت بأن الخبر قد يكون صحيحًا أو كاذبًا، ففاجأها الصحفِيْ. يرد “هل هذا يعَنّْي أن الخبر صحيح”، ترد ميليسا “هذا لم يحدث”.

اغتصاب ميليسا دونجل

قبل عام، كشفت ميليسا أنها تعرضت للاغتصاب من قبل والدها وهِيْ تبلغ من العمر 17 عامًا، وتقدمت بشكوى ضده وتمكنت من وضعه فِيْ السجن.

رفعت ميليسا أيضًا دعوى قضائية أخرى ضد والدها للحصول على حضانة أختها، التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا فِيْ ذلك الوقت.

وأشارت الفنانة التركية إلَّى أنها لجأت إلَّى العلاج النفسي لتجاوز الأزمة، واستمر علاجها لسنوات عديدة.

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ باللغة التركية بعَنّْوان “ميليسا أنت لست وحدك”، معربين عَنّْ تعاطفهم معها.

ومن النجوم الذين دعموا النجمة ديميت اوزدمير، فرح زينب عبد الله، كيرم بورسين، دفنة ساميالي وغيرهم.

حلم ميليسا دونجل

أوضحت ميليسا أنها كانت تحلم بأن تصبح طبيبة نفسية إذا لم تدخل فِيْ التمثيل، قائلة فِيْ إحدى المقابلات، “لم أفكر مطلقًا فِيْ أن أكون ممثلة، كل ما أردته هُو أن أكون طبيبة نفسية.”

على الرغم من أنه لم يصبح طبيبًا نفسيًا، إلا أنه أشار إلَّى أن التمثيل وعلم النفس يسيران فِيْ نفس الاتجاه، قائلاً إن التمثيل يمكن أن يكون “مرآة لمواقف الناس المظلمة”.