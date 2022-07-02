ميليشيات الحوثي تنهب 84 مليار ريال من شركة اتصالات واحدة

كشف تقرير حديث عَنّْ قيام مليشيات الحوثي بنهب نحو 84 مليار ريال من شركة اتصالات واحدة فِيْ اليمن، من بين 4 شركات تقدم خدمة الهاتف المحمول فِيْ البلاد.

وأظهرت وثائق التقرير الصادر عَنّْ مبادرة “ريجين اليمن – استعادة” أن مليشيات الحوثي تتلقى مليارات الريالات سنويًا من عائدات قطاع الاتصالات من خلال مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة.

بالإضافة إلَّى “رسوم الزكاة” ورسوم تجديد التراخيص للشركات الخاصة، تسيطر الميليشيات فعليًا على عائدات شركات الاتصالات الخاصة مثل “إم تي إن” سابقًا و “سابا فون” و “واي” وتحجز أرصدتها وأصولها.

وأوضح التقرير أن إجمالي الأموال التي تلقتها مليشيا الحوثي من شركة يمن موبايل للهاتف المحمول للعام المالي 2022، مخالفة للدستور والقوانين المعمول بها، بلغت أكثر من 83.9 مليار ريال.

وفِيْ تقرير عَنّْ سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات فِيْ اليمن بعَنّْوان “الاتصالات أداة حرب لا خدمة”، أشارت المبادرة إلَّى أن عائدات مليشيا الحوثي من القطاع تتفاوت من الأموال التي يتم الحصول عليها بشكل مباشر، وغيرها. تُفرض فِيْ شكل جبايات أو إتاوات أو تحويلات أو بنود تتحايل الميليشيات عليها لتوجيه الإيرادات. لصالحها.

وتوزعت تلك المبالغ على 6 مليارات ريال زكاة، و 27 مليار ريال ضريبة أرباح تجارية وصناعية، و 9.3 مليار ريال ضريبة مبيعات، و 9.9 مليار ريال رسوم ترخيص لوزارة المالية، بإجمالي 52.3 مليار ريال.

كَمْا تحصل الميليشيات على موارد ضخمة من شركة “يمن موبايل” من خلال تضخيم المصروفات والاستيلاء عليها من خلال الوكالات المصرفِيْة والصرافِيْن، وتوجيهات خاصة من مجلس إدارة الشركة المعين من قبلها. صرف العملات الأجنبية، بإجمالي 31.5 مليار ريال.

وأشار تقرير المدقق الخارجي “جرانت ثورنتون”، إلَّى أن شركة “يمن موبايل” اعتمدت اعتباراً من 1 يناير 2022 سياسة سعر السوق للتعامل بالعملات الأجنبية وفقاً للإيضاح رقم 3 الذي بموجبه تمت تسوية مصروفات فروق العملات الأجنبية فِيْ البيانات المالية للشركة فِيْ نهاية السنة المالية المنتهِيْة. فِيْ 31 ديسمبر 2022.

وبحسب التقرير، ظهر مبلغ 16.74 مليار ريال فِيْ حساب مصروف فروق النقد الأجنبي، موضحًا كَيْفَ استولت قيادة شركة “يمن موبايل” الحوثية على أموال الشركة ومساهميها.

وأشار التقرير إلَّى أن توزيعات أرباح السهم على المساهمين استقرت عَنّْد 175 ريالا للسهم خلال السنوات المالية 2022-2022 على الرغم من مضاعفة إيرادات الشركة خلال نفس الفترة.

بالإضافة إلَّى استغلال شركات الاتصالات لتمويل أنشطتها العسكرية، فإن الميليشيات تستخدم هذه الشركات كأسلحة تجسس واستخبارات لتعقب قادة الجيش والحكومة الشرعية فِيْ المناطق المحررة، والتجسس على النشطاء، وملاحقتهم وتصفِيْتهم. الصحفِيْين والقادة الميدانيين.

وعلقت السلطات اليمنية خدمة شركة الاتصالات اليمنية العمانية فِيْ عدن وأغلقت مقرها بالعاصمة المؤقتة ومأرب أهم معاقل الحكومة المعترف بها دوليا.

وبررت السلطات القضائية إغلاق وإيقاف شركة الاتصالات “أنت” فِيْ عدن، بعد تأخر ضريبة المبيعات بأكثر من 24 مليار ريال، فِيْما وافق مجلس الوزراء اليمني على قرار تداوله نشطاء يمنيون لحجز جميع أصول وممتلكات الشركة. لأسباب قانونية.

كَمْا وافق القرار – الذي اطلعت العرب اليوم نيوز على نسخة منه – على تعليق الخدمة للشركة البديلة لشركة MTN المسماة الشركة اليمنية العمانية (YOU) ومنح ترخيص لشركة جديدة كَمْزود خدمة. بالشراكة مع الحكومة اليمنية.

وفِيْ السياق، قالت نيابة الأموال العامة فِيْ العاصمة المؤقتة عدن، إنها فرضت حجزًا احترازيًا على شركة اتصالات “MTN YMENE” المعروفة باسم “YOU” حاليًا، بسبب عدم سدادها للضرائب المتأخرة.

وبحسب القرار فإن “إم تي إن تدين بضريبة مبيعات متأخرة لصالح مصلحة الضرائب اليمنية للأعوام 2015 و 2016 و 2017 بمبلغ 24 مليارا و 238 مليون ريال”.

انطلقت شركة الزمرد العماني للاستثمار الدولي رسمياً فِيْ 7 مارس الماضي فِيْ صنعاء وحملت اسم “أنت” كعلامة تجارية جديدة بعد الاستحواذ على أسهم وأصول شركة (إم تي إن) التي غادرت اليمن بسبب ضرائب الحوثيين.

وأثارت الخطوة فِيْ ذلك الوقت غضب الحكومة اليمنية التي رفضت إجراءات شركة (MTN) للاتصالات المتعلقة بالخروج النهائي من السوق المحلي دون التنسيق معها، فضلًا عَنّْ بيع حصتها لشركة أخرى موالية لها. الحوثيون.

بعد إطلاق شركة “YOU” مع خدمة الجيل الرابع GSM دون الحصول على تراخيص رسمية من الحكومة اليمنية، اتهم ناشطون يمنيون الشركة بالانتماء إلَّى مليشيا الحوثي التي سبق لها أن سيطرت على جميع شركات الاتصالات الخاصة والحكومية فِيْ صنعاء. ‘أ.

كَمْا تصاعدت المطالب الشعبية بشكل غير مسبوق فِيْ الآونة الأخيرة لتحرير قطاع الاتصالات من هِيْمنة الحوثيين، إثر سلسلة اغتيالات طالت قيادات عسكرية وأمنية بارزة موالية للحكومة اليمنية، بعد تجسس مدبري الانقلاب على هُواتفهم وتعقبهم. قبل تصفِيْتها.