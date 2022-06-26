ميليشيا الحوثي أكثر من زرعت الألغام عالميًّا

قالت المحامية والناشطة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان إيرينا زوكرمان إن مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، استخدمت معظم الألغام الأرضية في العالم.

كارثة في اليمن

جاء ذلك على هامش الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي شارك فيها وكشف إلى جانب منظمات حقوقية دولية أخرى، عن الكارثة الإنسانية في اليمن الناجمة عن الاستخدام الواسع النطاق للألغام الأرضية من قبل الإيرانيين- الحوثيين المدعومين.

زراعة أكثر من مليوني لغم أرضي

وذكر زوكرمان أن الحوثيين يعتبرون من أكبر مستخدمي الألغام الأرضية في العالم، حيث قاموا بزرع ما بين 1.5 مليون وأكثر من مليوني لغم أرضي في جميع أنحاء البلاد من المحافظات الشمالية إلى الحدود السعودية. دولة في عام 2014.

الألغام الأرضية

كما أشار إلى أن العديد من هذه الألغام عبارة عن ألغام أرضية غير قانونية مضادة للأفراد مزروعة في مناطق مدنية، متخفية في شكل صخور أو ألعاب أو أشياء أخرى. بحسب ما أورده موقع “يمن مونيتور”.