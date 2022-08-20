ميليندا تكشف سبب تخطي أزمة طلاقها من بيل غيتس بسعولة

كشفت ميليندا جيتس عَنّْ تفاصيل تجاوز أزمة طلاقها من بيل جيتس، والسبب الذي جمعهما بعد انتهاء علاقتهما.

أوضحت ميليندا، 57 عامًا، أن العمل الخيري لها وزوجها السابق ساعدهما فِيْ تجاوز طلاقهما، مشيرة إلَّى أنه خفف من أصعب جوانب انفصالهما.

وقالت خلال مقابلتها مع روبن روبرتس فِيْ برنامج Good Morning America “عَنّْدما كنا نراجع تفاصيل الطلاق، كنا ما زلنا نذهب إلَّى المؤسسة وأعتقد أن هذا جمعَنّْا معًا وسمح بمزيد من الراحة خلال ذلك الوقت”. “منذ ذلك الحين، سارت الأمور بشكل جيد فِيْ النهاية”.

فِيْ نفس الاجتماع، روجت ميليندا للعلامة التجارية الجديدة Master Class المصممة لتعليم الآخرين تأثير الكرم “فكر فِيْ قيمك وافحص معتقداتك حتى تتمكن من تطوير إطار شخصي للعطاء الخيري”، أوضحت.

جاء ذلك بعد أن أبقت ميليندا جيتس تفاصيل طلاقها من بيل جيتس طي الكتمان، بعد 27 عامًا من الزواج.

أدرجت فوربس ثروة زوجة غيتس السابقة بأكثر من 6 مليارات دولار، وفِيْ عام 2010 تعهدوا بالتبرع بمعظم ثروتهم لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، التي تأسست عام 2000 وأنفقت 55 مليار دولار فِيْ أول اثنتين لها. عقود، مع التركيز على مكافحة الفقر والمرض وعدم المساواة.

كشفت ميليندا جيتس فِيْ وقت سابق من هذا العام أنها تبحث عَنّْ علاقة وتحاول العثور على الحب مرة أخرى، وقد قابلت بالفعل عددًا قليلاً من الرجال الذين تقدموا لها.

جاء ذلك بعد عام من طلاق ميليندا، أغنى امرأة فِيْ العالم، من زوجها بيل جيتس فِيْ مايو من العام الماضي.

صرحت ميليندا بأنها منفتحة بالفعل على الرومانسية وتريد الارتباط مرة أخرى، لكنها لم تتخذ قرارًا بعد، على الرغم من حماسها للحب والزواج مرة أخرى.

اعترفت بأنها مرت ببعض الأوقات الصعبة، بعد أن شعرت بانهِيْار زواجها، على الرغم من أنها قد سامحته فِيْ السابق على علاقة غرامية فِيْ عام 2000.

صرحت ميليندا بأنها وبيل ليسا صديقين، لكن تربطهما علاقة جيدة ويعملان سويًا، رغم أنهما انفصلا، وتتمنى له التوفِيْق وليست سعيدة لأنه يتسبب فِيْ أي ضرر.