ميناء جدة الإسلامي يستقبل 1.1 مليون رأس ماشية لتغطية احتياجات موسم الحج

قالت هِيْئة الموانئ السعودية، إنها استقبلت 1.172 مليون رأس من الماشية منذ بداية يونيو 2022، وذلك لتغطية احتياجات موسم الحج لعام 1444 هـ، وتلبية لمتطلبات السوق المحلي من الأضاحي.

وأضافت الهِيْئة فِيْ بيان، اليوم الثلاثاء، أن الميناء سخر كل الجهُود للتعامل مع أكثر من 500 ألف رأس من الواردات من الصومال، إضافة إلَّى أكثر من 500 ألف رأس سوداني.

هذا بالإضافة إلَّى أعداد أخرى من المواشي الحية ومنها تداول 105 آلاف رأس فِيْ وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة مما يؤكد حسن الإدارة وسرعة المناولة والكفاءة التشغيلية.

اتخذ الميناء كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال السفن المحملة بالماشية، من خلال تجهِيْز أرصفة وتخصيص 80 موظفاً موسمياً للعمل فِيْ التفريغ على مدار الساعة، بالإضافة إلَّى تقديم الخدمات المساندة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وأطباء المحاجر بوزارة البيئة. شركة المياه والزراعة لإجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من سلامة المواشي الحية وخلوها من الأمراض وكذلك توفِيْر الموارد البشرية اللازمة للعمل فِيْ نشاط استقبال السفن وعددها 300 موظف موسمي مما يعكس حجم ومكانة الميناء ودوره المحوري فِيْ سلاسل التوريد.

يعتبر ميناء جدة الإسلامي ميناء محوريًا على خطوط الشحن الدولية، حيث تمر 75٪ من التجارة البحرية والواردة عبر الموانئ السعودية. بالإضافة إلَّى 2.7 مليون حاوية شحن.