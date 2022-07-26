ميناء جدة الإسلامي يُودع آخر دفعة من الحجاج بالهدايا التذكارية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “مواني” خروج الدفعة الأخيرة من الحجاج القادمين بحراً من جمهورية السودان عبر ميناء جدة الإسلامي والبالغ عددهم 1018 حاجاً، بعد أن باركهم الله بأداء مناسك الحج وزيارة الحرمين. المساجد بأمان. والأمن والهدوء. وسط نظام متكامل من الخدمات وتوافر عالٍ.

هدايا من ميناء جدة الإسلامي للحجاج

وفي السياق ذاته، ودع ميناء جدة حجاج بيت الله بالهدايا التذكارية من خلال خمس رحلات بإجمالي 5،701 حاج، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل إجراءات الخروج من خلال أجنحة الميناء المجهزة بأفضل التقنيات الفنية. الخدمات والقدرات اللازمة، بالتعاون والتنسيق الدائمين مع مختلف القطاعات والجهات الحكومية والشركات الخاصة والشركات العاملة، وفق توجيهات القيادة، بارك الله فيكم، وسلامكم.

استفاد ميناء جدة من كافة القدرات الفنية والبشرية لإتمام عملية الخروج بسلاسة وسهولة من خلال إنشاء عدد كافٍ من عدادات الجوازات والخدمات الصحية الطارئة، ومن خلال توفير حافلات مكوكية حديثة لنقل الركاب إلى سفنهم التي ستقلهم. إلى بلدانهم. بأمان وسط مشاعر الصداقة والحب.

ترحيب حار

تنبع هذه الخدمات التي يقدمها ميناء جدة من دلالات الإدارة -حفظها الله- ومن اهتمامها ورعايتها لحجاج الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة الذين يأتون من جميع أنحاء العالم لتنفيذ أعمالهم. مناسك الحج.

من جانبهم عبر الحجاج عن سعادتهم بالضيافة الكريمة وحسن النية الذي وجدوه، والتعاون الذي أبدوه من قبل عمال الميناء خلال استكمال إجراءات مغادرتهم، معربين عن شكرهم وامتنانهم وسط مشاعر مختلطة مليئة بالحنين والحنين إلى الماضي. إرجاع. .