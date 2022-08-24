ميناء جدة يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري مع المغرب بنسبة 117%

اتخذ ميناء جدة الإسلامي تدابير فعالة لتعزيز التجارة مع المملكة المغربية ودعم الصادرات السعودية من خلال 6 خطوط شحن وخدمات رئيسية ساهمت في زيادة حجم التجارة بنسبة 117٪.

ويأتي ذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية التي تتبناها الهيئة العامة للموانئ “مواني” للمساعدة في زيادة القدرة التنافسية للموانئ السعودية من حيث الاستثمار والخدمات اللوجستية، وتقديم الدعم اللازم للمستوردين والمصدرين. تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ربط موانئ المملكة بالعالم وترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي يوحد ثلاث قارات.

الأول عن طريق البحر

يعتبر ميناء جدة الإسلامي نقطة انطلاق للموانئ المغربية بسبب موقعه ضمن شبكة التجارة البحرية العالمية على ساحل البحر الأحمر وخصائصه التشغيلية الفائقة، حيث يضم 4 محطات و 62 رصيفًا متعدد الأغراض بأعماق تتراوح بين من 7.5 م إلى 18 م.

القدرة 130 مليون طن

تبلغ مساحتها الإجمالية 12.5 كيلومترًا مربعًا، وتقدر طاقتها بـ 130 مليون طن.

يشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي هو أول ميناء على الساحل البحري في مجال التجارة البحرية وشحن الحاويات والبضائع. وتمكنت خلال عام 2022 م من تداول 60.589.238 طنًا من البضائع، وبلغ عدد حاويات المناولة 4.883.627 حاوية، فيما بلغت حاويات إعادة الشحن لنفس العام 2.758.491.