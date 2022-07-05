ميناء جدة يستقبل 1.1 مليون رأس ماشية

استقبل ميناء جدة الإسلامي 1،172،168 مليون رأس ماشية منذ بداية يونيو 2022 م. ج ـ تغطية احتياجات موسم حج عام 1444 هـ، وتلبية متطلبات السوق المحلي من الأضاحي.

تلبية احتياجات الحجاج

وفي هذا السياق، استفاد الميناء من كافة الجهود للتعامل مع أكثر من 500 ألف رأس مستورد من الصومال، وكذلك أكثر من 500 ألف رأس من السودان، بالإضافة إلى كميات أخرى من الماشية الحية، بما في ذلك تداول 105 ألف رأس في وقت قياسي لا يوجد تتجاوز 24 ساعة مما يؤكد حسن الإدارة وسرعة المناولة والكفاءة التشغيلية.

اتخذ الميناء كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال السفن المحملة بالماشية وتجهيز الأرصفة وتكليف 80 عاملاً موسميًا بالعمل على التفريغ على مدار الساعة، وكذلك تقديم الخدمات المساندة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وأطباء المحاجر بوزارة المواشي. بيئة. تقوم شركة المياه والزراعة بإجراء الفحوصات المخبرية وضمان سلامة الماشية الحية الخالية من الأمراض وكذلك توفير الموارد البشرية اللازمة للعمل في نشاط استقبال السفن بإضافة 300 عامل موسمي مما يعكس حجم ومكانة الميناء ودوره الأساسي في سلاسل التوريد.

أهمية ميناء جدة

يعتبر ميناء جدة الإسلامي ميناء رئيسيًا لخطوط الشحن الدولية، حيث تمر 75٪ من التجارة البحرية والداخلية عبر الموانئ السعودية، مع 2.7 مليون حاوية شحن.