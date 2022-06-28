مينا النجار إيقاع الحياة أفسد العلاقات.. والمسلسلات ليست سبب البلطجة

قالت الفنانة المصرية الشابة مينا النجار، إن ما دفعها للمشاركة فِيْ مسلسل “ريفو” هُو التغييرات التي طرأت على الشخصية التي تقدمها، وهِيْ شخصية “نعمان”.

وأضاف النجار “الناس غير منصفِيْن جدا، شخصية نعمان، وبالتأكيد التقينا بالعديد من أمثالها فِيْ الحياة، فالشخصية طوال الوقت تخاف من الضياع والضياع والخيانة، فِيْحمي نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة. له.”

وتابع “أنا حقًا أفتقد ولا أحب وجود الشبكات الاجتماعية، حيث أن الجلوس مع بعضنا يجعلنا نشعر بمزيد من الحضور والعلاقات الإنسانية كانت أفضل، بعيدًا عَنّْ الهُواتف والمحادثات الإلكترونية، خاصة وأن إيقاع الحياة أصبح أسرع بكثير. وإذا كان لدي الخيار فسأعود إلَّى حياة بسيطة وهادئة “.

وأضاف “محمد فؤاد من المطربين المفضلين لدي، وأغاني فِيْلم الإسماعيلية رايح جاي هِيْ الأقرب إلَّى قلبي. أما بالنسبة لأسلوب الأغنية الحالي، فأنا أحب جميع الفرق الموسيقية التي خرجت فِيْ أوائل التسعينيات”. 2000 مثل القاهرة ومسار إلزامية ووسط البلد “.

وأشار إلَّى أنه يريد تقديم أعمال مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج محمد شاكر خضير، ومحمد ياسين، وشادي الفخراني، ويسري نصر الله.

ويتحدث عَنّْ التنمر. قال “بالطبع تعرضت للتنمر وكلنا نختبره، لكن هناك من يستطيع تحويل تنمر الناس إلَّى طاقة تدفعهم إلَّى الأمام، ومنهم من يسيطر عليه ويميل إلَّى الانتقام من الآخرين”.

وأضاف أن الأعمال الفنية ليست سبب انتشار العَنّْف والتنمر، حيث أن العمل الفني جزء من الشارع الذي يصاغ فِيْ عمل سواء كان مسلسلًا أو فِيْلمًا، ثم يعود مرة أخرى. من خلال العمل هناك. إنها رسالة

وانتقل إلَّى حياته الشخصية، فقال إنه ليس لدي أي مانع من الارتباط داخل المجتمع الفني طالما أن هناك تفاهمًا مشتركًا بينهما، والأهم من ذلك، الرقة والأخلاق.