مين جربت عطر مضاوي من العربيه وما هي مميزاته ، يعد من الأسئلة التي شاعة خلال الأيام الاخيرة وذلك بعد قيام الشركة بعمل الخصومات خاصة على المنتجات التي تتعلق بالعطور والبخور، واحتفلت الشركة العربية للعود بمناسبة الأربعين عاماً على تأسيسها وذلك عبر تقديم خصومات ضخمة تصل الى 50٪ فما فوق على المنتجات الخاصة بها ، وصولاً الى عشاق العطور العربية ومنها عطر مضاوي الذي تدافعوا الى معرفة الأسعار الجديدة ، تابعوا معنا .

عطر مضاوي من العربية للعود

تعتبر الشركة العربية للعود من أكبر المؤسسات المتخصصة في صناعة أقوى أنواع العطور ذات الرائحة الجميلة والمنعشة. الذي يجمع بين أفضل العطور للرجال وأخرى للسيدات.

من جرب عطر مضاوي من العربية

على الرغم من الشعبية الكبيرة لعطر مضاوي من العربية للعود، إلا أن العرب يريدون دائمًا الاستماع إلى آراء الآخرين الذين استخدموا نفس المنتج قبل اتخاذ خطوة شرائه، وهنا نذكر تجربة عطر مضاوي من العربية

ذكرت إحدى النساء أنها كانت منزعجة من عدم استقرار عطرها لفترة طويلة، وعندما سمعت من صديقاتها عن عطر مضاوي، بدأت بالفعل في تجربته، وأوضحت أن هذا العطر من وجهة نظرها هو الأفضل. من بين الأنواع التي استخدمتها من قبل حسب رائحتها المميزة والتي تناسب جميع المناسبات والأجواء، كما أنها تباع بسعر مناسب عند مقارنتها بمعظم أنواع العطور الأخرى الأقل جودة فهي الأفضل من جميع النواحي.

تجارب عطور مضاوي من العربية

هناك الكثير من الأشخاص الذين جربوا عطر مضاوي من اللغة العربية، إلى جانب أن لكل منهم رأيه في هذا العطر، وفي ما يلي نقدم تجارب عطر مضاوي من اللغة العربية

التجربة الأولى

يشير أحد الرجال إلى أنه مهتم دائمًا بامتلاك عطور أجنبية مميزة، ولم يكن مستعدًا لاستخدام العطور العربية، ولكن عندما استنشق عطر مضاوي من أحد أصدقائه، قرر على الفور شرائه، وذكر أن ومن المرجح أن تتخطى جودة هذا المنتج الكثير من العطور التي يشتريها من خارج البلاد، إذ برأيه تميز مضاوي برائحة جذابة وجميلة تؤثر على الروح، بالإضافة إلى سعره المناسب لكثير من الناس.

التجربة الثانية

قالت إحدى النساء إنها كانت في حالة دائمة من البحث عن عطر له رائحة راقية وأنيقة تساعدها على الشعور بالسعادة عند استخدامه، ومع ذلك كانت تركز على استخدام مكونات طبيعية تمامًا، ومن خلال سؤال صديقاتها، تعرفت على عطر مضاوي، وحين جربته لاحظت أنه يستحق هذا الثناء الكبير، لما له من رائحة مستمرة تدوم لأطول فترة ممكنة، دون أن يتأثر بأي تغيير سلبي يطرأ عليه، بالإضافة إلى إمكانية تطبيقه في المناسبات العامة والخاصة.

هل عطر مضاوي للرجال أم للنساء

يستخدم عطر مضاوي للرجال كما للنساء، حيث من المعروف أن جميع العطور المصنعة محليًا أو خارج البلاد يتم إنتاجها على نوعين، الأول للرجال، والآخر للنساء، بينما تم تحقيق هذه المعادلة الصعبة عن طريق شركة العربية للعود من خلال إنتاج عطر مضاوي، حيث أن الرائحة الحيادية التي يقدمها هذا العطر، بالإضافة إلى مكوناته القائمة على الفواكه والمستحضرات الطبيعية ذات الروائح الجميلة، يجعل من الممكن استخدامه مع أي شخص سواء كان امرأة أو امرأة. الرجل، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في جميع أوقات اليوم، وهي من المميزات الفريدة التي يتميز بها العطر السحري.

مكونات عطر مضاوي من العربية للعود

يتم إنتاج عطر مضاوي، بحيث يعد من خلال مكوناته المميزة من أهم عطور الشركة، حيث تشبه رائحته العديد من المستحضرات منها الفانيليا، والعنبر، وكذلك رائحة الفاكهة ونكتار المسك الذي لها أهمية كبيرة لجميع الرجال والنساء في الدول العربية. فيما يتعلق بمكوناته التي يتم استخدامها سويًا بطريقة مميزة، فهي كالتالي

مقدمة عن عطر مضاوي يتمثل برائحة الخوخ ونكتار التفاح.

عطر قلب مضاوي يجمع القلب بين رائحة الأناناس ورائحة زهرة الياسمين الرائعة، وكذلك مسك البرغموت والبرتقال.

نهاية عطر مضاوي ويتكون من رائحة الباتشولي مع العنبر والمسك والفانيليا.

مميزات عطر مضاوي للمرأة والرجل

لعطر مضاوي مجموعة من الخصائص تجعله مناسباً لكثير من الناس، منها ما يلي

يمكن استخدامه في جميع الأوقات، سواء كانت حفلات صاخبة أو ليالي هادئة في الخارج.

يُباع عطر مضاوي بسعر معقول إلى حد ما، لذا فهو في متناول الجميع.

يمكن للرجل أو المرأة استخدام عطر مضاوي من العربية للعود عند الخروج في الصباح أو في المساء.

تدوم رائحة عطر مضاوي على الجسم والملابس لأطول فترة ممكنة.

مميزات عطر مضاوي من العربية

هناك العديد من المواصفات في مضاوي والتي تميزها عن غيرها من العطور العربية سواء من إنتاج شركة العربية للعود أو شركات أخرى، وفيما يلي مزايا عطر مضاوي من العربية

رائحته الحلوة تجذب الرجال والنساء معًا.

من أنسب العطور لكلا الجنسين.

رائحة العطر قادرة على التحكم في الحواس، لذلك لها تأثير كبير على كل من يستنشقها.

يمكن استعمال عطر المضاوي خلال فصل الصيف دون أن تتأثر برائحة العرق أو الرطوبة في الجو الحار.

ومن مميزاته أيضًا أنه عطر زهري يجمع بين الكثير من المكونات الطبيعية ذات الرائحة الجميلة.

ما هو سعر عطر مضاوي

يبلغ سعر عطر مضاوي حوالي 465 ريال سعودي، لزجاجة 90 ملي لتر، حيث يبحث الكثير من الناس عن سعر عطر مضاوي من العربية للعود، قبل الذهاب لشرائه من المولات، والسبب في ذلك هو الرغبة في ذلك. تعرف على التكلفة الكاملة للمنتج، وتجدر الإشارة إلى أنه كلما زاد حجم عبوة عطر مضاوي، سيزداد السعر أيضًا، أي أن سعر العطر يختلف باختلاف حجم العبوة.

أنواع عطور مضاوي للنساء والرجال

عطر مضاوي من العربية للعود متوفر بنوع واحد للنساء والرجال، حيث يجسد هذا العطر جوهر المكونات الطبيعية، والتي تعمل على مزج مزيج من الروائح الشرقية والغربية، حيث أن قاعدته من المسك الجميل، بالإضافة إلى الورد البري الذي يجلب الرومانسية في الجو، كما أن نفحاته العليا مأخوذة من أزهار الفاكهة والخوخ، مما يعكس الشخصية العصرية الواثقة. وفيما يلي شرح لهذا النوع من العطور

الحجم 90 مل ماء عطر بخاخ.

قمه العطر الخوخ، رحيق التفاح.

قلب العطر زهرة الأناناس.

روائح قاعدة العطر الورد البري والباتشولي والمسك.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على مين جربت عطر مضاوي من العربيه وما هي مميزاته ، و أنواع عطور مضاوي للنساء والرجال ، و ما هو سعر عطر مضاوي ، و مميزات عطر مضاوي من العربية .