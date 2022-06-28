مي العيدان تسخر من رسالة أصالة لزوجها فائق حسن ناطرينك السنة القادمة

استهزأت الإعلامية الكويتية مي العيدان بالفنانة السورية أصالة نصري، في سياق الرسالة التي وجهتها الأخيرة إلى زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بمناسبة الاحتفال بعيد زواجهما الأول قبل أيام. .

شاركت مي العيدان، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، صورة للثنائي أصالة نصري وفائق حسن، وهي تحمل جزءًا من رسالتها إليه في ذكرى زواجهما، والتي تقول “أنت أبي وحبيبي وابني.، مثل الهيليوم في العام الذي ولدت فيه مرة أخرى “.

واستفسرت وسائل الإعلام ساخرة عن احتمال بقاء أصالة في منصبها بعد عام آخر من زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.

وعلق العيدان على رسالته “أراكم العام المقبل إذا أثبت كلامك ولن تغير كلامك”.

تفاعل المتابعون بكثافة مع حديث العيدان، حيث دافع البعض عن حق أصالة في التعبير عن مشاعرها عبر مراسلة زوجها، فيما تساءل آخرون عن هجوم مي العيدان المتكرر على الفنانة السورية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها مي العيدان شخصيًا أصالة، حيث سخرت مؤخرًا من الأخبار السائدة عن حمل الفنانة السورية قائلة “أنت من غنيت لك مرة وهي تبلغ من العمر 52 عامًا، وين البواب … يا حبيبي هذا الكرش هو كرش رمضان لمعظم الأسمالية والمجدرة والمقلوبة “.

كانت أصالة قد احتفلت بعيد زواجهما برسالة إلى زوجها، قالت فيها “هالليوم مر عام منذ ولادتي من جديد. الحلم هو الرجال القادرين على محو كل التعب ويوجهوني لأستمتع بكل لحظة. الحياة. “الحياة .. الحمد لله على نعمة حضورك، ووصفت أصالة زوجها بأنه والدها وعاشقها وداعمها، وعلقت” يا أبي حبي وربتي وكيان يهدئني “. وتم تثبيتها فيه من رسالة غريبة دامت سنوات من قبل “، واختتمت الفنانة رسالتها بـ” كل عام انا معك بسلام “.

اندلعت “حرب” لفظية بين مي العيدان وأصالة نصري، بدأت قبل عدة أشهر عبر تدوينات غير مباشرة لكل منهما إهانة للآخر، وامتدت إلى البرامج التليفزيونية، حيث هاجمت مي العيدان الفنانة أصالة بشكل واضح في برنامجه.