مي العيدان توجه رسالة لنيكول سعفان والعريان.. وتصف أصالة بـ”أم كرش”

واصلت قناة مي العيدان الكويتية السخرية من الفنانة السورية أصالة نصري، واصفة إياها بـ “أم كرش”، بعد مقارنتها بـ “الشهر العاشر من الحمل”، فِيْ تغريدة سابقة عبر حسابها على تويتر.

ونشرت العيدان على تويتر صورة جمعت بين المطلقة أصالة والمخرج المصري طارق العريان وزوجته الجديدة عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، لتهنئة الأولى بعيد ميلادها، إلَّى جانب الشاب سعفان الذي وصفته. جميلة كَمْا”.

وقال فِيْ تدوينة رافقت الصورة “عيد ميلاد سعيد للمخرج المتميز والرائع طارق العريان. الله أحلى عيد ميلاد مع الجميلة نيكول سعفان. الله لا يحرم الأحبة”.

وأضاف “هؤلاء النساء لسن مخلوقات أو مجترات”.

وعلى الرغم من أن العيدان لم تذكر اسم “أصالة” صراحة، إلا أنها تعرضت لهجوم شديد من قبل جمهُور النجمة السورية، الذين بدأوا فِيْ نشر صور قديمة للمقارنة وإبداء تعليقات غاضبة عليها.

وجاءت التعليقات “ميوش أم الكروش بعد أن سحقها اصولها قررت حرق نفسها وتخليص البشرية من وجهها الجميل”.

وكان العيدان قد أثار فِيْ السابق ظهُور أصالة فِيْ أحدث مقاطع أغانيها “لو كل يوم – الرحلة” من ألبوم “شيفا فِيْك”. وغردت “والله أحب أسلوب معالي زايد رحمها الله … ولكن بصراحة معها أحلى يد. أوصي بأسلوب هلا سرحان الذي قد يناسبك أكثر ”.

وتابعت، ردًا على تغريدة قالت فِيْها “يا سئمت من التقصير فِيْ جمالها”، فِيْ إشارة إلَّى أصالة نصري.

تصاعد الخلاف بين مي العيدان وأصالة نصري، بعد أن طرحت الأخيرة أحدث أغانيها “إذا كل يوم”، كفِيْديو كليب، تضمن شخصيات كرتونية فِيْ دور “الشرير”، حيث شاهدها الجمهُور. من تلك الشخصيات المقصودة فِيْ الكليب كانت مي العيدان.

تداول الجمهُور صورًا مركبة لشخصيات الشر التي ظهرت فِيْ مقطع الفِيْديو ونظيراتها فِيْ الواقع، من بينها الإعلامية مي العيدان، وعلقوا على إحدى الصور التي تجمعها العيدان مع صورتها فِيْ مقطع الفِيْديو. . بواسطة أصالة “خلق أربعين تشابهاً”.