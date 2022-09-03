مي العيدان عَنّْ حلا الترك حظ أسري “زيرو”.. وسعيدة لانفصال الترك ودنيا بطمة

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عَنّْ سبب انتقادها للفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، مؤكدة أنها لا تكرهها.

وأوضح العيدان أنه لم يتقبل سلوك حلا منذ صغرها، قائلاً “أرى الهِيْكل الذي أكرهه … حتى هِيْ خرجت ذات مرة بفِيْديو لقاء وقالت إنني أكرهها … أكرهها بقصد عدم التمتع بطفولة صحية ومراهقة صحية ونضج كافٍ .. “.

وتابع فِيْ مقطع فِيْديو شاركه عبر حسابه على موقع “يوتيوب” “أنا أكره السلوك الذي كان يحدث من خلالها … كان ذلك عَنّْدما كانت صغيرة وصعد الأطفال على خشبة المسرح ليتخيلوا أنفسهم معها. .. دفعتهم وأسقطتهم أرضًا … “.

ألقى الإعلام الكويتي باللوم على الناس فِيْ الحل، وعلق قائلاً “إذا وجدت الأب الذي يقف معها على المسرح .. يخبرها أنه من العار إخراج الأطفال من المسرح … معروضة. “فِيْ كلتا الحالتين، لأنهم إذا لم يقتطعوا منك تذكرة، فلن تدفع راتبك … سعرك.”

أثنت عليها وقالت “باونتي لديها مواهب عديدة، دم خفِيْف، صوت جميل، حلو، موهبة عظيمة، لكن حظ عائلتي صفر”.

جاء ذلك بعد أن أثار العيدان جدلًا كبيرًا بسبب شماتته على انفصال محمد الترك عَنّْ دنيا بطمة، حيث شارك مقطع فِيْديو هنأ فِيْه المنتج البحريني، بمناسبة انفصاله عَنّْ الفنانة المغربية.

وشنت مي هجومًا عَنّْيفًا عليهما، واصفة زواجهما بـ “زواج الشرير”. كَمْا ردت وسائل الإعلام الكويتية على شركة الإنتاج البحرينية بعد أن وصفتها بالعقم.

وقالت مي العيدان “لا أحب أن أبتسم على أحد، حتى أنقاض البيوت لا ترضيني، لكن هناك أمور استثنائية .. واليوم هناك أخبار سارة أن محمد الترك أعلن أنه افترق. مع دنيا. النهاية التي توقعَنّْاها، وأساسها خاطئة، ونهايتها خاطئة “.

كَمْا اتهمت قناة مي العيدان الكويتية، محمد الترك، بمتابعة هذا الاتجاه، وإن كان على حساب كرامة منزلها، على حد تعبيرها. ودافعت عَنّْ زوجته الأولى منى الصابر قائلة “ستظل أم أطفالك مهما حدث”.