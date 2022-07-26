مي العيدان للكويتيين احذروا الزواج من شيرين عبد الوهاب

حذرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مواطنيها من الزواج من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وسط الأزمات التي مرت بها الأخيرة فِيْ السنوات الأخيرة، بعد انفصالها عَنّْ زوجها الفنان حسام حبيب.

وبرر العيدان طلبه لمواطنيه عدم الزواج من شيرين عبد الوهاب، لنأي بنفسه عَنّْ الأزمات، “دعوة للكويتيين، لا تتقدموا لشيرين”.

وأضاف النصف كويتي المثير للجدل “باجر يقول لك إنه ضربني وجرجني، وصرفت عليه، وحبه عقرب لا تجد مكانا للنوم، وجعلني مثل حسن. ابو السعود لا نعاني من اوجاع فِيْ المخ “.

جاء ذلك تعليقًا على مقطع فِيْديو نشره العيدان عبر حسابه على إنستجرام، من مقابلة قديمة مع الفنانة المصرية، قال خلالها “كالعادة، فِيْ كل مرة أغني فِيْها فِيْ الكويت، يعرضون علي الزواج ولا سوف يتزوجني أحد.

تمر شيرين عبد الوهاب بأزمة مع طليقها الفنانة حساب حبيب ووالدها، حيث اتهمته مؤخرا بقص شعرها والاعتداء عليها بالضرب والسب والشتائم، مما دفعها إلَّى وصف حياتها بـ “الحياة”. من الفأر “. “

وبالمثل، تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بشكويين للنائب العام حمادة الصاوي، ضد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، بعد الإساءة إليها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، أكد حسام حبيب أنه يستعد لرفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة، مبررًا ذلك بالقول فِيْ تصريحات لوسائل الإعلام “أن تحصل على حقك بالوثائق والأدلة وليس بكلمات جوفاء”.

لم تقتصر أزمات شيرين على علاقتها مع حسام حبيب، حيث أثارت مؤخرًا جدلًا بين الجمهُور، بسبب صورها الأخيرة مع صديقاتها، والتي ظهرت فِيْها ببطن منتفخ، وكان السؤال الرئيسي بين متابعيها ¿هل شيرين حامل

ظهرت شيرين عبد الوهاب، من خلال الصورة، على وزن زائد وبطن منتفخ، مما أثار تكهنات من متابعيها بصحة الأخبار المتعلقة بحملها، فِيْ وقت قال فِيْه المعلقون إن هذا الانتفاخ قد يكون بسبب معاناتها من القولون والمعدة. . جرثومة أو أي مرض متعلق بالجهاز الهضمي.

نفت شيرين عبد الوهاب فِيْ وقت سابق أنباء حملها، قائلة، عبر حسابها على إنستجرام، إن السبب وراء ذلك هُو تورم فِيْ المعدة بسبب وجود بكتيريا مصابة بمتلازمة القولون العصبي.