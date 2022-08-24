مي سليم لا أفكر العودة إلَّى عصمة أزواجي.. وسعادتي مع بنتي

كشفت الفنانة المصرية مي سليم، أنها لا ترفض فكرة الزواج إطلاقا، رغم فشل زيجتيها السابقتين، مشيرة إلَّى أنه فِيْ حالة ارتباطهما، ستنشر الأخبار لمتابعيها ومعجبيها.

وأعرب سليم خلال لقائهما فِيْ برنامج “البخت” عَنّْ استيائه من تكرار السؤال عَنّْ مَوعِد زواجه، مشيرا إلَّى أن مصدر سعادته فِيْ الوقت الحالي هُو الجلوس لتناول الطعام مع ابنته، مشيرا إلَّى أن عَنّْدما يكون الشخص المناسب سيعلن الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولن يخفِيْه عَنّْ متابعيه.

وأكدت أن علاقتها بزوجها السابق ووالد ابنتها طيبة وأن ابنتها تحبه كثيراً.

وعَنّْدما سُئلت إذا قرر أحد أزواجها العودة إليها، ستوافق، أجابت بأنها لا تعرف ما هُو قرارها، لكنها لم تفكر مطلقًا فِيْ العودة إلَّى عصمة أي منهما. منهم. ، قائلاً، “لا أعتقد أنني أحد هؤلاء الأشخاص الذين ينظرون إلَّى الوراء. هذه فقط شخصيتي.”

وأشادت بزوجها السابق علي الرفاعي ووالد ابنتها، مشيرة إلَّى أن علاقتهما طيبة وأن ابنتها تحبه كثيرا، لكنها تجاهلت زوجها الثاني وليد فواز.

هاجم سالم الآباء الذين يرفضون تحمل المسؤولية عَنّْ أبنائهم ويضعون كل العبء على الأم، قائلاً “لا سمح الله أن يفعل هذا أحد .. رسالتي ستكون قاسية جدًا على من يفعل هذا”.

وقبل نحو عام، زعم مصدر مقرب من سليم أنها مستاءة من زوجها السابق رجل الأعمال المصري علي الرفاعي والد ابنتها “لي لي”، لعدم قيامه بمسؤولياته تجاهها. البنت من مصاريفها الخاصة أو مصاريف المدرسة وغيرها من الأمور التي تتحملها نيابة عَنّْها حتى لا تتأثر ابنتها الوحيدة بأي شيء.

وكان المصدر قد أشار إلَّى أن الفنانة ترفض الحديث عَنّْ الموضوع أمام وسائل الإعلام، لأنها لا تريد تشويه صورة الأب فِيْ ابنتها، وتعتقد أن هذا يمكن أن يسبب مشاكل نفسية فِيْ المستقبل، حتى وإن كانت هِيْ. كتب الخطاب الذي يلقي فِيْه باللوم على أي والد لا ينفق على أطفالهم من خلال حساباتهم، فضل المسؤول فِيْ الشبكات الاجتماعية أن يكون بشكل عام وليس توجيهه مباشرة إلَّى زوجها السابق ؛ لأن ابنتها وصحتها النفسية أهم بالنسبة لها من أي شيء آخر، وهِيْ تحاول طوال الوقت تعويض أي شيء قد تخسره بسبب غياب والدها.